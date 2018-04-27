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Телеканал «1+1» объявляет открытый кастинг на второй сезон проекта «Модель XL»

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Телеканал «1+1» работает над вторым сезоном революционного проекта «Модель XL», который заложил основы модельного бизнеса плюс-сайз в Украине, и объявляет открытый кастинг для будущих участниц.
Кастинг на второй сезон проекта Модель XL
Кастинг на второй сезон проекта Модель XL
пресс-служба 1+1

Девушки с пышными формами, которые не успели принять участие в первом сезоне, получат второй шанс стать настоящими фэшн-звездами. Открытый кастинг состоится 19 мая в 12-м павильоне ВДНХ (Киев, пр-т Глушкова 1). Регистрация продлится с 10.00 до 16.00.

 

Кастинг Модель XL фото
Кастинг Модель XL фото
пресс-служба 1+1

 

Напомним, также продолжается прием онлайн-анкет на сайте телеканала.

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Принять участие в кастинге могут девушки с пышными формами в возрасте от 18 до 32 лет, которые хотят разрушить устаревшие стандарты красоты и доказать, что природные формы - это не только здоровье, но привлекательность и сексуальность.

 

Участницы Модель XL фото
Участницы Модель XL фото
пресс-служба 1+1

 

Напомним, победительницей первого сезона реалити «Модель XL» стала молодая мама из Ивано-Франковска Мария Павлюк, которая украсила обложку журнала «Cosmopolitan» и стала лицом коллекции Андре Тана «A.Tan +», начав свою модельную карьеру. Другие участницы проекта стали получать многочисленные приглашения на рекламные съемки и модельные показы еще во время участия в проекте. В кастинге первого сезона приняли около 2000 женщин с пышными формами из разных уголков Украины и даже других стран.

 

Мария Павлюк фото
Мария Павлюк фото
пресс-служба 1+1

 

Второй сезон революционного реалити «Модель XL» смотрите на «1+1» уже в новом телесезоне.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал с анонсом финала проекта Голос країни-8. Подробнее по ссылке.

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Теги: Модель XL, новый сезон, кастинг, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "1+1"

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Moskalets    27.04.2018, 17:35
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