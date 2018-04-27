Ведущий и ресторатор Николай Тищенко признался, кому посвятил свой «Телетриумф»

Ведущий социального реалити «Ревизор с Тищенко» рассказал, как рисковал потерять бизнес ради телевидения и сравнил получение «Телетриумфа» с рождением ребенка.

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В среду, 25 мая, в Киеве прошла ежегодная церемония награждения «Телетриумф-2018». Свою награду в категории «Лучший ведущий тематической развлекательной программы формата lifestyle» за проект Нового канала «Ревизор с Тищенко» получил телеведущий и ресторатор Николай Тищенко.

Николай и Алла фото пресс служба Нового канала

Николай Тищенко фото пресс служба Нового канала

На своей странице в Instagram медийный украинский ресторатор честно рассказал о том, какие сложности он преодолел ради признания в телеиндустрии.

Отметим, за 10 лет телевизионной карьеры Николая Тищенко полученный «Телетриумф» – его первая профессиональная награда.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как прошел “Бал цветов“ от Николая Тищенко. Подробнее по ссылке.