Ведущий и ресторатор Николай Тищенко признался, кому посвятил свой «Телетриумф»
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В среду, 25 мая, в Киеве прошла ежегодная церемония награждения «Телетриумф-2018». Свою награду в категории «Лучший ведущий тематической развлекательной программы формата lifestyle» за проект Нового канала «Ревизор с Тищенко» получил телеведущий и ресторатор Николай Тищенко.
На своей странице в Instagram медийный украинский ресторатор честно рассказал о том, какие сложности он преодолел ради признания в телеиндустрии.
Два года назад я думал, что ухожу из телевидения навсегда. Мне откровенно давали понять, что все, что я оставляю за плечами после проделанного труда в телеиндустрии – это финал. Только единицы знали о том, что на некоторе время я с этими словами мысленно согласился... Равно до момента встречи с любимой командой «Ревизор с Тищенко». За всю жизнь у меня было немало побед. Я давно перерос период, когда хочется кому-то что-то доказывать. Кому-то... Но не себе. Потому, «Телетриумф» – особенная награда. Путь к ней равен 10-ти годам. Именно тогда я начал телевизионную карьеру после того, как состоялся в качестве ресторатора. Я сознательно вышел из зоны комфорта, выбрав телевидение. Поставил на кон дело, в котором являюсь профессионалом взамен на цель состояться как ведущий. Тогда это многим казалось безумием. Признаюсь, порой и мне самому. Но этот «Телетриумф» дал окончательно понять, что я все сделал правильно. Спустя годы, меня официально приняли в эту семью. Я благодарен своей команде и самому главному, самому строгому судье – зрителю Нового канала. P.S. В момент получения «Телетриумфа» чувствовал эмоции, очень приближенные к рождению ребенка! Я посвящаю эту награду своим сыновьям – Даниилу и Давиду. И призываю каждого верить то, что его самый главный триумф – обязательно состоится. #телетрiумф2018 #НиколайТищенко #Ревiзор
Отметим, за 10 лет телевизионной карьеры Николая Тищенко полученный «Телетриумф» – его первая профессиональная награда.
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