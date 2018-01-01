VALEVSKAYA представила новую песню о вечной любви

После хита «Тебе хочу» VALEVSKAYA представляет новую лирическую композицию, под названием «Любовь» которая войдет в будущий альбом исполнительницы.

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Романтичная песня согреет сердце каждого, кто когда-нибудь любил или любит. Чтоб никого не оставить равнодушным, в песне сплелись струнный квартет, гитарные партии, чарующая перкуссия и модный бит. В сочетании с откровенной лирикой, музыка способна вызвать не только мурашки, но и пробуждать настоящие чувства! Слушайте новую песню и любите друг друга, ведь музыка и любовь это одни из лучших составляющих романтического настроения!

Обложка к песне Натальи Валевской пресс-служба

Послушать новую песню Натали Валевской можно здесь:

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