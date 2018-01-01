«Я не хотел никого обидеть»: Арсен Мирзоян прокомментировал ДТП со своим участием

Певец Арсен Мирзоян на машине недавно врезался в ситилайт со своим изображением.

Недавно стало известно, что украинский исполнитель Арсен Мирзоян попал в ДТП. Артист врезался в ситилайт со своим же изображением. Видео, на котором запечатлено ДТП, якобы случайно сняла украинская ведущая Мила Еремеева и опубликовала на своей странице в Facebook.

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Ранее Мирзоян не комментировал происшествие, но на днях все же решил объяснить ситуацию. Как утверждает певец, ДТП было всего лишь постановкой:

ДТП было запланировано. Это одна из сцен клипа, созданная для общего настроения.

Арсен Мирзоян фото пресс-служба

Отметим, ДТП с Мирзояном – сцена из его нового клипа «Ідіоти», а ситилайт с афишой оказался настоящим, концерт Арсена Мирзояна в Октябрськом дворце действительно состоится 28 ноября.

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