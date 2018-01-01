Кровавое ДТП в Кривом Роге: канал «Украина» обнародовал эксклюзивные записи с камер наблюдения

В программе «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым, которая выходит на телеканале «Украина» в будни в 19.45, обнародовали эксклюзивные записи с камер видеонаблюдения, развеявшие мифы вокруг резонансного ДТП в Кривом Роге, в результате которого по состоянию на 25 апреля погибли 10 человек.

Так, некоторые свидетели, которые были неподалеку от места ДТП в момент аварии, утверждали, что за рулем Mazda был не Александр Волков, который выступает подозреваемым, а его сын или светловолосая девушка.

Читайте также: СМИ: появилась новая версия смерти Avicii

На обнародованных в студии «Говорить Україна» видео с камер наблюдения видно, что сын Александра Волкова, который на момент ДТП был в белой куртке, во время движения авто находится на пассажирском сидении. Кроме того, в ходе расследования журналистов также выяснилось, что блондинка, которую видели на месте ДТП, на момент аварии не находилась непосредственно в автомобиле.

Ведущий ток-шоу Алексей Суханов отметил:

Вся команда «Говорить Україна» искренне соболезнует родственникам погибших и пострадавших в страшной трагедии. Однако мы должны были развеять слухи и мифы, которые начали распространяться сразу после ДТП. Так, на фотографиях, которые получили наши журналисты, действительно можно идентифицировать блондинку близ белой Mazda. Однако наши эксперты выяснили, что девушка находилась у машины 3-4 минуты и подошла к ней извне, то есть, она не была непосредственно в машине. А за рулем действительно сидел Александр Волков.

Читайте также: Умер актер сериалов «Слуга народа» и «Сваты»

Жуткая автомобильная авария произошла утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса местного предприятия. В результате ДТП на месте погибли 8 человек – пассажиров маршрутки – еще двое впоследствии скончались в больнице от полученных травм.

Подозреваемому в совершении ДТП водителю Mazda, Александру Волкову 1950 года рождения, 20 апреля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога. На данный момент в связи с состоянием здоровья он находится в больнице Кривого Рога под конвоем.

пресс-служба канала Украина

пресс-служба канала Украина

Полный выпуск программы смотрите здесь:

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на телеканале «Украина» по будням в 19:45!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о самом эмоциональном выступлении на шоу «Голос країна 8». Подробнее по ссылке.