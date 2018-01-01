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MONATIK за неделю получил сразу 3 престижные награды

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Украинский артист был отмечен тремя престижными украинским премиями.
MONATIK получил 3 награды
MONATIK получил 3 награды
пресс-служба
На неделе популярный исполнитель MONATIK был удостоен чести получить сразу 3 престижные награды! Артист получил премию ELLE Digital Awards, стал "Музыкантом года" по версии мужского глянца XXL, а концертное шоу "Vitamin D" было названо "Лучшим концертным шоу" по версии престижной телевизионной премии "Телетриумф". 

Как истинный трендсеттер не только в музыкальной, но и модной среде, MONATIK с удовольствием поддерживает украинских дизайнеров. На мероприятии ELLE Digital Awards MONATIK дополнил свой образ халатом от украинского дизайнера FROLOV. Именно эту коллекцию FROLOV представил в Париже. 

Апрель месяц выдался для MONATIK невероятно плодотворным. Пока артист готовит материал для своего третьего сольного альбома, в прямом эфире телеканала "1+1" у него состоялась презентация нового сингла - "Жизнь поет".   
 
Напомним также, что уже через несколько дней MONATIK представит свою концертную программу "Vitamin D" на концертных площадках Барселоны и Мадрида. 

Напомним также, что Маколей Калкин сильно изменился. Актер сбрил бороду и подтянулся. Подробнее по ссылке.

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Теги: Monatik, престижная награда, награда
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Источник: ivona bigmir)net

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