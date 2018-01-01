MONATIK за неделю получил сразу 3 престижные награды

Украинский артист был отмечен тремя престижными украинским премиями.

На неделе популярный исполнитель MONATIK был удостоен чести получить сразу 3 престижные награды! Артист получил премию ELLE Digital Awards, стал "Музыкантом года" по версии мужского глянца XXL, а концертное шоу "Vitamin D" было названо "Лучшим концертным шоу" по версии престижной телевизионной премии "Телетриумф".

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Как истинный трендсеттер не только в музыкальной, но и модной среде, MONATIK с удовольствием поддерживает украинских дизайнеров. На мероприятии ELLE Digital Awards MONATIK дополнил свой образ халатом от украинского дизайнера FROLOV. Именно эту коллекцию FROLOV представил в Париже.

Апрель месяц выдался для MONATIK невероятно плодотворным. Пока артист готовит материал для своего третьего сольного альбома, в прямом эфире телеканала "1+1" у него состоялась презентация нового сингла - "Жизнь поет".

Напомним также, что уже через несколько дней MONATIK представит свою концертную программу "Vitamin D" на концертных площадках Барселоны и Мадрида.