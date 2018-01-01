У Кайли Миноуг появился возлюбленный?

Кайли Миноуг скрывает подробности личной жизни.

Певица Кайли Миноуг призналась, что не хочет замуж. И вообще ей сложно представить, что когда-то ей удастся создать семью.

А вот журналисты убеждены, что Кайли Миноуг уже на пути создания семьи. Якобы Кайли Миноуг встречается с креативным директором британского журнала GQ.

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Отметим, что Кайли Миноуг в 2017 года рассталась с возлюбленным Джошуа Сассом. Это произошло накануне свадьбы.

Кайли Миноуг фото GettyImages.com

Кайли пока не комментирует разговоры о ее романе с креативным директором британского журнала GQ Пол Соломонс:

Кайли не спешит начинать серьезные отношения, она наслаждается вниманием. Они стараются сохранить свои близкие отношения в тайне. Кайли наслаждается жизнью.

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