Группа «НЕРВЫ» выпустила «Самый дорогой» альбом

В свет вышла вторая часть нового альбома рок-группы «НЕРВЫ» под названием «Самый дорогой».

«Самый дорогой» — пятая студийная пластинка группы. Альбом состоит из двух частей: первая вышла в мае прошлого года, теперь настало время презентовать вторую.

лидер группы «НЕРВЫ» - Евгений Мильковский - рассказывает:

Пятый альбом для нас стал вызовом и дался непросто. Но именно поэтому он и получился лучшим, самым дорогим! По звучанию, по атмосфере записи, по единому духу группы.

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«Самый дорогой. Часть 2» музыканты записывали в Киеве на студии Babina Records, где создавались первые альбомы группы во главе с хитами «Кофе – мой друг», «Вороны» и другими.

Фронтмен группы «НЕРВЫ», Евгений Мильковский, делится:

Вторую часть альбома мы писали летом прошлого года, там же были созданы и первые альбомы группы. К слову, когда мы писали «Кофе – мой друг», там были только одна комната, стол, стул, комп и кирпичи. Это своего рода музыкальный рок-храм, пристанище для тех, кто не утратил веру в живую музыку. Именно там появилась на свет группа «НЕРВЫ», и в этой энергии зарождения группы и случился наш ре-юнион. Мы провели на студии две недели, торчали там каждый день с утра до вечера, очень плотно, ответственно и кропотливо отнеслись к записи и добились звучания, которым, наконец, довольны.

Слушать альбом «Самый дорогой. Часть 2»:

Ранее свет увидела первая часть альбома «Самый дорогой».

Слушать альбом «Самый дорогой. Часть 1»:

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