Я соромлюсь свого тіла: Валерий Ославский исполнил мечту пациента

Сегодня в 20:00 зрителей телеканала СТБ ждет продолжение медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». С начала пятого сезона вся Украина следит за непростой историей самого тяжелого пациента проекта – Василия Колопача.

Мужчину немедленно госпитализировали с весом почти в треть тонны, и с тех пор он продолжает прикладывать максимум усилий, чтобы стать здоровым. Однако после скинутых 80 кг состояние Васи резко ухудшилось. Что произошло, и какой сюрприз для своего пациента сделал Валерий Ославский?

Валерий Ославский и Василий Колопач фото пресс-служба канала СТБ

В течение пяти дней за жизнь Василия врачи боролись в реанимации. Диагноз мужчины – тромбоэмболия легочной артерии. К счастью, нормализовать состояние пациента удалось, и он вернулся в реабилитационный центр. Однако Валерий Ославский назначил Васе дополнительные обследования, проходить которые ему предстояло в современном бариатрическом отделении в Одессе. Оно специализируется на пациентах с критическим весом.

Василий Колопач фото пресс-служба канала СТБ

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Врачи убедились в положительной динамике: печень уменьшилась, грубых патологий со стороны пищевода и желудка нет, сохранена проходимость. Но были и неприятные находки. В частности, камни в желчном пузыре и врожденный порок аортального клапана. Ранее обнаружить эти дефекты мешал толстый слой подкожно-жировой клетчатки.

Фото Василия Колопача пресс-служба канала СТБ

Пока врачи работали над дальнейшим планом лечения Василия, Валерий Ославский решил исполнить заветную мечту своего пациента. Вася говорил, что никогда не видел моря. И ведущий проекта это исправил. Пока они были на прогулке, Валерий расспросил мужчину, каким он видит свое будущее, и мотивировал не останавливаться на достигнутом.

Василий поделился впечатлениями:

Я всем очень благодарен за поддержку и за веру. Только вперед. Только вперед и до конца. Иначе я пропаду. Уже когда похудею до 100 кг, пойду на работу, сделаю все возле дома. На сон времени не будет.

Смотрите сегодня следующий выпуск медицинский проект «Я соромлюсь свого тіла» в 20:00 на телеканале СТБ.

А с 17 по 31 мая украинцы увидят уникальный социальный фотопроект телеканала СТБ и проекта «Я соромлюсь свого тіла». В столичном Центре украинской культуры и искусств пройдет первая фотовыставка с участием героев медицинского реалити, которое помогает людям заново полюбить свое тело и начать новую жизнь. Вход на выставку бесплатный.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал с анонсом 8 выпуска Холостяк 8. Подробнее по ссылке.