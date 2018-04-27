Холостяк 8 сезон Украина: где смотреть 8 выпуск онлайн

8 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.

Продолжается новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

27 апреля, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

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Седьмой выпуск шоу начался из поездки Рождена и семи оставшихся участниц в солнечную Португалию. Холостяк пообщался с веселушкой Ольгой и выяснил для себя, стоит ли оставлять ее в проекте. Другая участница - Наталья пригласила Рождена в свою комнату. Подобные действия спровоцировали грандиозный скандал, например, Галина устроила пьяную истерику. Было в выпуске и романтичное свидание на рыбалке с Яной.

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно совсем скоро.

Смотрите тут шоу Холостяк 8 сезон 8 выпуск онлайн совсем скоро.

Смотрите Холостяк 8 сезон 7 выпуск онлайн.

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