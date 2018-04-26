У зоны отчуждения возможно будущее

В Украине состоялась премьера фильма-постсимфонии «Арка», снятого в Чернобыльской зоне.

26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции состоялась всеукраинская премьера короткометражного фильма-постсимфонии «Арка». Его впервые показали ведущие телеканалы Украины и онлайн-СМИ. А перед этим его увидел весь мир. За полтора года фильм принял участие во множестве международных кинофестивалей Европы, Азии и Америки, где завоевал 18 номинаций и пять побед. Вечером 26 апреля в 19-00 в Киеве на Почтовой площади состоится грандиозный концерт ZonaНатхнення, посвященный Чернобыльской зоне. В нем примут участие артисты, чье творчество связано с этим местом: группа ONUKA, Никита Рубченко и оркестр НАОНИ. Впервые на большой сцене прозвучит саундтрек к фильму-постсимфонии «Арка».

Афиша премьерной программы фильма "Арка" пресс-служба

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Фильм был снят в октябре-ноябре 2016 года на территории Чернобыльской зоны в непосредственной близости от места аварии во время строительства защитной арки – нового укрытия для разрушенного четвертого энергоблока, давшей название фильму. «Арка» рассказывает 30-летнюю историю Чернобыльской катастрофы с первых минут после аварии до момента, когда в 2016 году новое укрытие заняло свое проектное положение. Уникальность фильма заключается в том, что его история рассказана языком музыки, а единственные слова, которые звучат в фильме – это обращение Михаила Сергеевича Горбачева. Музыка была специально написана для фильма, ее основой стали звуки нескольких объектов Зоны отчуждения. Музыкальный продюсер – известный украинский рок-музыкант, автор рок-версии Гимна Украины – Никита Рубченко. В соавторстве с композитором Ярославом Мисиком они написали постсимфонию «Арка». Записали и исполнили музыку коллектив Никиты Рубченко и Украинский этно-симфонический оркестр. Автор идеи фильма и продюсер – Ирина Николаенко. За съемку фильма отвечала команда во главе с режиссером Антоном Шатохиным и клипмейкером Радиславом Лукиным. Исполнитель главной роли – Евгений Сычев.

Афиша фильма "Арка" пресс-служба

Фильм-постсимфония «Арка» можно посмотреть здесь:

Ирина Николаенко, автор идеи и продюсер фильма «Арка» рассказала об идее фильма и его съмках в интервью для tochka.net:

Какая главная идея фильма «Арка»?

Мне очень хотелось показать, что у зоны отчуждения возможно будущее. Практически сразу после того, как новое Укрытие над разрушенным энергоблоком заняло свое проектное положение, дозиметры показали, что уровень радиации стал ниже. Но это вовсе не означает, что туда уже можно массово ехать. Нет. К сожалению, это место еще многие сотни лет будет режимной зоной. Но из запретной зоны она может превратиться в зону вдохновения.

Каким Вы видите это вдохновение?

В первую очередь – это место для глубоких научных исследований. После аварии на АЭС Фукусима-1, произошедшей 7 лет назад, зону отчуждения активно посещают японские делегации, чтобы понять, как зона ведет себя на протяжении более длительного периода. Ее уже давно облюбовали кинооператоры и фотографы. И ничего удивительного в этом нет, она довольно живописна своей разрухой и возрождающейся природой.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Никита Рубченко - про пост-симфонию «Арка»:

Музыка была написана с использованием акустических свойств на двух объектах Чернобыльской зоны – защитной арке и градирне (охладительное сооружение). Это единственный раз в истории, когда в одном месте сошлись уникальное пространство, уникальные объемы звучания и уникальное отражение, что позволило написать крупную музыкальную форму. В съемке участвовали 50 музыкантов, для записи мы привезли полноценную студию и 15 кВт звука. И повторить такое будет невозможно!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о Сергее Притуле, который снялся в комедии «Секс і нічого особистого». Узнать подробности и посмотреть трейлер можно по ссылке.