Умер актер сериалов «Слуга народа» и «Сваты»
Скончался известный украинский актер Олег Треповский.
Стало известно, что 25 апреля умер украинский актер театра и кино Олег Треповский. Известный артист скончался в достаточно раннем возрасте – на 53 году жизни. О смерти Олега Треповского сообщил актер Виталий Салий на своей странице в Facebook:
Олег Борисович..Вечная память..
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Многие деятели искусства, среди которых Ахтем Сеитаблаев, выразили свои соболезнования родным и близким Олега Треповского.
Отметим, украинский актер Олег Треповский известен ролями в таких картинах, как: «Сваты», «Слуга народа», «День рождения Буржуя».
Редакция Ivona присоединяется к соболезнованиям.
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