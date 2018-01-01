Умер актер сериалов «Слуга народа» и «Сваты»

Скончался известный украинский актер Олег Треповский.

Стало известно, что 25 апреля умер украинский актер театра и кино Олег Треповский. Известный артист скончался в достаточно раннем возрасте – на 53 году жизни. О смерти Олега Треповского сообщил актер Виталий Салий на своей странице в Facebook:

Олег Борисович..Вечная память..

Олег Треповский фото facebook.com/vitalij.salij​

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Многие деятели искусства, среди которых Ахтем Сеитаблаев, выразили свои соболезнования родным и близким Олега Треповского.

Отметим, украинский актер Олег Треповский известен ролями в таких картинах, как: «Сваты», «Слуга народа», «День рождения Буржуя».

Редакция Ivona присоединяется к соболезнованиям.

Напомним, стали известны результаты премии Телетриумф 2018, которые можно узнать по ссылке.