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Умер актер сериалов «Слуга народа» и «Сваты»

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Скончался известный украинский актер Олег Треповский.
Олег Треповский умер
Олег Треповский умер
facebook.com/serg.illy

Стало известно, что 25 апреля умер украинский актер театра и кино Олег Треповский. Известный артист скончался в достаточно раннем возрасте – на 53 году жизни. О смерти Олега Треповского сообщил актер Виталий Салий на своей странице в Facebook:

Олег Борисович..Вечная память..

 

Олег Треповский фото
Олег Треповский фото
facebook.com/vitalij.salij​

 

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Многие деятели искусства, среди которых Ахтем Сеитаблаев, выразили свои соболезнования родным и близким Олега Треповского.

Отметим, украинский актер Олег Треповский известен ролями в таких картинах, как: «Сваты», «Слуга народа», «День рождения Буржуя».

Редакция Ivona присоединяется к соболезнованиям.

Напомним, стали известны результаты премии Телетриумф 2018, которые можно узнать по ссылке.

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Теги: Олег Треповский, умер, смерть, украинский актер, Сваты, Слуга народа, День рождения Буржуя, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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