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«Секс і нічого особистого»: появился трейлер комедии с Сергеем Притулой

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В новой украинской комедии Сергей Притула сыграл роль секс-тренера.
Сергей Притула в комедии Секс і нічого особистого - трейлер
Сергей Притула в комедии Секс і нічого особистого - трейлер
instagram.com/siriy_ua

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Недавно стало известно о том, что шоумен Сергей Притула появится в украинской комедии под названием «Секс і нічого особистого». Авторами сценария выступили Сергей Притула и актеры Вар’яти-шоу.

По сюжету, телеведущий помогает неуверенному в себе парню превратиться в горячего мачо.

Трейлер украинской комедии «Секс і нічого особистого»:

Отметим, украинская комедия «Секс і нічого особистого» выйдет на широкие экраны ко Дню влюбленных – 14 февраля 2019 года. Съемки проходили в Праге, Киеве и Львове.

Напомним, актер Александр Бережок назвал пол будущего ребенка. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Сергей Притула, новый фильм, комедия, трейлер, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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