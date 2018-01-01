LOBODA: «Я всегда помню о том, как важен здоровый образ жизни»

Светлана Лобода поддерживает себя в форме даже в последние месяцы беременности.

LOBODA, которая сейчас пребывает в Лос-Анджелесе на последних сроках второй беременности, поделилась своим здоровым образом жизни за океаном.

Артистка делится:

В каком бы положении, настроении и самочувствии я не находилась (улыбается) я всегда помню о том как важен здоровый образ жизни. Будь то гастроли, неделя отдыха на морском побережье или седьмой месяц беременности — мой день начинается с небольшой разминки, всегда включает в себя правильное питание и обязательно заканчивается крепким и желательно продолжительным сном. Очень верно было подмечено «беременность — это не болезнь», это естественное состояние женщины и если она заботится о себе и будущем малыше, если не пренебрегает витаминами, положительными эмоциями и правильным распорядком дня, то природа сама поможет ей быть красивой и гармоничной весь срок. И, конечно, большое спасибо моим родителям за генетику, а мне за любовь к спорту с детства, все это помогает сохранять мой организм в правильном балансе.

Читайте также: Анна Седокова заинтриговала фото в свадебном платье

Напомним, что недавно LOBODA представила видеоработу на сингл «Лети», который был записана специально для фильма-трилогии «Гоголь.Вий» и является первым оригинальным саундтреком исполненным певицей. Съемки клипа на трек проходили ночью в одном из старейших кинотеатров. Режиссером видео выступила Нателла Крапивина.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская родила принцу Уильяму мальчика.