Ирина Билык решила сделать подарок своим поклонникам
Примадонна украинской сцены Ирина Билык решила сделать подарок своим поклонникам - певица открывает свой интернет-магазин! Теперь каждый почитатель творчества артистки сможет купить что-то для себя или сделать подарок близким на праздники.
Ирина Билык рассказала:
Моя мечта - быть ещё ближе к вам - сбылась! Я открываю интернет-магазин, посетив который вы сможете приобрести для себя или своих близких разнообразные товары на любой вкус. Мне сложно называть это товарами, это многолетняя работа и любовь к вам. Или фотографии, мои песни - все это вы сможете найти в Bi Shop. Самый интересный раздел - это Ira Bi Design, это созданные лично мною модели, то, что ношу я сама. Теперь вы сможете приобрести эти же вещи в своём размере в Bi Shop. Я всегда мечтала, чтобы мои поклонники приходили на концерты в разработанных мною нарядах! Заходите в Bi Shop, выбирайте, что вам по душе, а я всегда буду радовать вас новинками!
Магазин состоит из трёх частей:
1. Разнообразный мерч с принтом любимой певицы;
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2. Музыкальный раздел, в котором можно приобрести все альбомы Ирины на различных носителях (cd,dvd,vinyl,flash), начиная от самых ранних, заканчивая новым альбомом певицы «Без грима». Уникальным подарком в музыкальном разделе будут виниловые пластинки для истинных меломанов и коллекционеров. Это настоящий эксклюзив среди украинских поп-артистов - появление альбомов на виниле.
3. Самый главный раздел - это Ira Bi Design- раздел, в котором представлены вещи, разработанные самой Примадонной. В нем уже доступны головные уборы авторского дизайна любимой певицы, а совсем скоро появятся и дизайнерские платья, костюмы, обувь, ювелирные изделия и даже ароматы!
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