Bashka Kids Awards. Первая в Украине детская премия запускает аукцион

Организаторы первой детской премии Bashka Kids Awards намерены в рамках проекта собрать деньги на творческое развитие детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения и переселенцев.

Bashka Kids Awards — первая и единственная в Украине детская премия в сфере шоу-бизнеса, где собираются прогрессивные талантливые дети и эксперты детского шоу-бизнеса. Многие из них уже популярны среди детей и взрослых — юные блоггеры, певцы, актеры, участники ТВ-проектов.

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За два месяца организаторы уже получили больше трех тысяч заявок от юных талантов. Талантливые и творческие дети подают заявки в восьми предложенных категориях: певец, танцор, блоггер, модель, художник, fashion модель, актер дубляжа и вклад в детский шоу-бизнес. Финалисты и победители премии получат ценные и полезные призы, которые помогут им популяризировать и развивать свой талант — запись песни, ротация на радио, гостевые эфиры на телевидении, участие в съемках клипа популярной группы Open Kids, гаджеты для развития своего проекта и много других. Из-за большого количества желающих, принять участие и успеть подать заявки на участие – организаторы приняли решение продлить прием до 1 мая.

Само же событие – творческая тусовка для подростков и их родителей, состоится 9 июня в галерее искусств «Лавра». Где Bashka Kids Awards совместно с Ассоциацией международных и всеукраинских общественных организаций «CHILD.UA» и группой Open Kids запустят благотворительную инициативу в формате аукциона. Все вырученные средства пойдут на оплату пребывания детей в творческом образовательном лагере. «Galaxy Camp» ежегодно абсолютно бесплатно принимает у себя около двухсот детей, желающих развиваться в творческих сферах, но не имеющих возможности это реализовать.

Свое участие в проекте хедлайнеры премии популярная группа Open Kids комментируют такими словами:

У каждого артиста за его профессиональные года работы на сцене накопилось большое количество концертных костюмов, которые просто пылятся в шкафу. А на самом деле могут сыграть очень полезную и крутую роль в жизни творческого ребенка! Мы начинаем с себя, ведь за 5 лет нам есть чем порадовать наших поклонников, а вырученные средства отдать творческим детям, попавшим в сложные жизненные ситуации. И те в перспективе могут обрести творческую профессию и реализовать себя!

Open Kids фото пресс-служба

Организаторы, Ассоциация МВОО «CHILD.UA» и группа Open Kids предлагают принять участие в данной инициативе и остальных звезд украинского шоу-бизнеса.

Более подробно узнать о премии и самом событии можно на официальном сайте проекта.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о клипе-фильме «The Arch», который презентуют украинскому зрителю к годовщине Чернобыльской трагедии. Подробнее по ссылке.