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Кэти Перри выходит замуж

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СМИ: Орландо Блум и Кэти Перри все же вместе.
Кэти Перри выходит замуж
Кэти Перри выходит замуж
GettyImages.com

Кэти Перри скрывает личную жизнь. Она все никак не соглашается прокомментировать догадки о том, что она вместе с Орландо Блумом.

 

Кэти Перри и Орландо Блум фото
Кэти Перри и Орландо Блум фото
GettyImages.com

 

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Так что было неожиданно услышать от нее новость о ее помолвке. Да, Кэти Перри помолвлена. Об этом она лично сообщила во время шоу Entertainment Tonight.

У Кэти Перри спросили, смогла бы она пофлиртовать с мужчиной, на что она ответила следующее:

Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!

Все считают, что ее жених – актер Орландо Блум. Хотя они этого еще не подтверждали.

Напомним, Ирина Шейк показала обручальное кольцо. Ирина Шейк и Брэдли Купер скоро сыграют свадьбу.

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Теги: Кэти Перри, замуж, Орландо Блум, свадьба, СМИ, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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