Кэти Перри выходит замуж
СМИ: Орландо Блум и Кэти Перри все же вместе.
Кэти Перри скрывает личную жизнь. Она все никак не соглашается прокомментировать догадки о том, что она вместе с Орландо Блумом.
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Так что было неожиданно услышать от нее новость о ее помолвке. Да, Кэти Перри помолвлена. Об этом она лично сообщила во время шоу Entertainment Tonight.
У Кэти Перри спросили, смогла бы она пофлиртовать с мужчиной, на что она ответила следующее:
Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!
Все считают, что ее жених – актер Орландо Блум. Хотя они этого еще не подтверждали.
Напомним, Ирина Шейк показала обручальное кольцо. Ирина Шейк и Брэдли Купер скоро сыграют свадьбу.
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