Все в сборе: Ким Кардашьян показала всех своих детей
В январе голливудская дива Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст стали родителями третьего ребенка, которого выносила звездному семейству суррогатная мать. Ким почти сразу рассекретила необычное имя новорожденной дочери и опубликовала фото.
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А теперь на странице Ким Кардашьян в Instagram появился редкий семейный кадр, на котором она позирует с мужем Канье Уэстом и тремя детьми: дочерями Норт и Чикаго, а также с сыном Сейнтом.
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Отметим, судя по фото, Ким Кардашьян вновь решила вернуть привычный цвет волос, перейдя с платиновой блондинки в жгучую брюнетку.
Напомним, Ирина Шейк показала кольцо. Публика уверена, что супермодель совсем скоро выйдет замуж за отца своего ребенка Брэдли Купера. Фото смотрите по ссылке.
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