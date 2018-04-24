Популярный актер Энтони Хопкинс напугал поклонников шуточным видео.

80-летний Энтони Хопкинс взбудоражил Сеть видео, на котором сходит с ума gettyimages.com

Популярный голливудский актер, известный по роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», 80-летний Энтони Хопкинс записал короткое, но очень веселое видео, на котором корчит гримасы и машет руками под заводную песню.

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Забавное 30-секундное видео Энтони Хопкинс опубликовал на своей странице в Twitter и подписал его:

Что бывает, когда ты весь в работе и не развлекаешься.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 апреля 2018 г.

Отметим, многие поклонники сделали вывод, что оскароносный актер не в себе.

Напомним, Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Первые подробности – по ссылке.