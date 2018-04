80-летний Энтони Хопкинс взбудоражил Сеть видео, на котором сходит с ума

Популярный голливудский актер, известный по роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», 80-летний Энтони Хопкинс записал короткое, но очень веселое видео, на котором корчит гримасы и машет руками под заводную песню.

Забавное 30-секундное видео Энтони Хопкинс опубликовал на своей странице в Twitter и подписал его:

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6