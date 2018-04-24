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80-летний Энтони Хопкинс взбудоражил Сеть видео, на котором сходит с ума

Комментариев: 1
Популярный актер Энтони Хопкинс напугал поклонников шуточным видео.
80-летний Энтони Хопкинс взбудоражил Сеть видео, на котором сходит с ума
80-летний Энтони Хопкинс взбудоражил Сеть видео, на котором сходит с ума
gettyimages.com

Популярный голливудский актер, известный по роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», 80-летний Энтони Хопкинс записал короткое, но очень веселое видео, на котором корчит гримасы и машет руками под заводную песню.

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Забавное 30-секундное видео Энтони Хопкинс опубликовал на своей странице в Twitter и подписал его:

Что бывает, когда ты весь в работе и не развлекаешься.

Отметим, многие поклонники сделали вывод, что оскароносный актер не в себе.

Напомним, Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Первые подробности – по ссылке.

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Теги: Энтони Хопкинс, Ганнибал Лектер, молчание ягнят, новости, новости шоу-бизнеса, шоу-биз
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Комментариев (1)
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KIBARG    24.04.2018, 18:11
Оценка:  0
KIBARG
Похоже, он дережировал
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