В минувшее воскресенье на вечеринке "Это ход первый" известный автор Дианна Гольдэ рассказала ради кого начала петь.

Певица рассказала:

​Многих интересовало, ради кого я начала петь, ради кого вышла на сцену? Строились догадки, гипотезы, выдумывались разные истории, но сегодня я открою вам свой секрет.​ ​Ради кого мы делаем какие- то очень важные шаги в своей жизни? Ответ прост - ради тех, кого любим, ​а еще ради тех, кто безгранично любит нас и верит в нас… Я вышла на сцену, ради человека, который верил в меня с первого моего вдоха и до последнего своего ​​- ради мамы, вернее, теперь уже в память о ней.

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Само же мероприятие было наполнено приятными сюрпризами, как для артистки, так и для гостей вечера, поскольку совпало с Днем Рождения Дианны. Поздравить именинницу пришли звезды украинской сцены Тоня Матвиенко, Наталья Валевская, Наталья Мирная и многие украинские селебрети. Неожиданным сюрпризом стало появление поэтессы в качестве модели показа платьев от украинских дизайнеров.

Дианна Гольдэ фото пресс-служба

Фото Дианны Гольдэ пресс-служба

Фото с вечеринки Дианны Гольдэ пресс-служба

Отметим, что вечеринка «Это ход первый» начала нового этапа в карьере певицы и вскоре артистка представит новые авторские композиции, премьера которых состоялась на мероприятии.

Напомним также, что в сети появились первые фото новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Увидеть их можно по ссылке.