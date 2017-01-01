Анастасия Приходько опубликовала детское фото

Анастасия Приходько поделилась редким архивным фото.

Певица Анастасия Приходько недавно отметила день рождения. Артистке исполнился 31 год.

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На странице в Instagram и в Facebook есть много фото Анастасии Приходько. А недавно появился архивный снимок Приходько.

Брат певицы Назар опубликовал архивное фото, на котором певица совсем маленькая.

Анастасия Приходько в детстве фото facebook.com/pumamgo

К слову, в свой день рождения Анастасия Приходько опубликовала фото с ванной, которое не осталось без внимания.

Напомним, что Надя Дорофеева показала, как отметила день рождения. Надя Дорофеева весело отметила свое 28-летие в кругу друзей.