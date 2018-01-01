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TAYANNA отправляется в тур по городам Украины

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Этой весной TAYANNA отправляется в тур "Леля".  Первый концерт запланирован уже на 13 мая перед поклонниками в Трускавце. Всего тур охватит 15 городов Украины.
TAYANNA едет в тур по Украине
TAYANNA едет в тур по Украине
пресс-служба

В сет-лист концертной программы вошел авторский материал из двух альбомов певицы, выпущенных за время сотрудничества TAYANNA с продюсером и режиссером Аланом Бадоевым: “TAYANNA. Портреты” и “Тримай мене”. Последний музыкальные критики признали “лучшим украиноязычным альбомом года“, в котором сочетаются фолк, фанк, танцевальная музыка и виртуозный вокал певицы.

Афиша тура TAYANNA по Украине
Афиша тура TAYANNA по Украине
пресс-служба

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Напомним, этот год стал крайне плодотворным для TAYANNA. На музыкальной премии М1 Music Awards она победила в номинации “Прорыв года”, со своим зажигательным треком “Леля” певица стала финалисткой Национального отбора песенного конкурса “Евровидение”,  а ее хит “Шкода” был признан “Лучшей женской песней” по версии премии “Хвиля країни“.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Подробнее по ссылке.

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Теги: tayanna, tayanna татьяна решетняк, тур по Украине, фото, афиша
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