TAYANNA отправляется в тур по городам Украины
В сет-лист концертной программы вошел авторский материал из двух альбомов певицы, выпущенных за время сотрудничества TAYANNA с продюсером и режиссером Аланом Бадоевым: “TAYANNA. Портреты” и “Тримай мене”. Последний музыкальные критики признали “лучшим украиноязычным альбомом года“, в котором сочетаются фолк, фанк, танцевальная музыка и виртуозный вокал певицы.
Читайте также: TAYANNA отыграла феерический концерт в Киеве
Напомним, этот год стал крайне плодотворным для TAYANNA. На музыкальной премии М1 Music Awards она победила в номинации “Прорыв года”, со своим зажигательным треком “Леля” певица стала финалисткой Национального отбора песенного конкурса “Евровидение”, а ее хит “Шкода” был признан “Лучшей женской песней” по версии премии “Хвиля країни“.
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Подробнее по ссылке.
Полная версия правил