TAYANNA отправляется в тур по городам Украины

Этой весной TAYANNA отправляется в тур "Леля". Первый концерт запланирован уже на 13 мая перед поклонниками в Трускавце. Всего тур охватит 15 городов Украины.

В сет-лист концертной программы вошел авторский материал из двух альбомов певицы, выпущенных за время сотрудничества TAYANNA с продюсером и режиссером Аланом Бадоевым: “TAYANNA. Портреты” и “Тримай мене”. Последний музыкальные критики признали “лучшим украиноязычным альбомом года“, в котором сочетаются фолк, фанк, танцевальная музыка и виртуозный вокал певицы.

Афиша тура TAYANNA по Украине пресс-служба

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Напомним, этот год стал крайне плодотворным для TAYANNA. На музыкальной премии М1 Music Awards она победила в номинации “Прорыв года”, со своим зажигательным треком “Леля” певица стала финалисткой Национального отбора песенного конкурса “Евровидение”, а ее хит “Шкода” был признан “Лучшей женской песней” по версии премии “Хвиля країни“.

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