Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Позитив получил серьезные травмы на мотоцикле

Комментариев: 0
Во время съемок участник группы Время и Стекло травмировался.
Позитив получил травму
Позитив получил травму
instagram.com/positiff

Съемки– дело нелегкое, и порой участники получают серьезные травмы во время процесса. Так случилось и с участником группы Время и Стекло, тренером шоу «Голос.Діти» Позитивом.

Читайте также: Надя Дорофеева сделала сюрприз своему поклоннику

О том, что Позитив получил серьезные травмы во время съемочного процесса, сообщил продюсер группы Потап. По его словам, это не шутка, а Позитив – настоящий профи, ведь продолжил съемку для группы Время и Стекло:

Настоящий профи @positiff , травмы серьезные, но он встал и продолжил съемку для Время и Стекло на новый трек, я не шучу, мотоцикл.

Позитив фото
Позитив фото
instagram.com/realpotap

Сам Алексей Завгородний (Позитив) на своей странице в Instagram опубликовал серию фото со съемок и сообщил, что упал с мотоцикла:

Отличное начало недели🎉 Съемка кипа, незабываемые впечатления и супер експириенс)

p.S Я жив и полон сил, пару новеньких шрамов – ну и всё! Песня и клип теперь точно станут топовыми – не зря же я падал! Берегите себя)))

Позитив на съемках фото
Позитив на съемках фото
instagram.com/positiff
Фото Позитива на съемках
Фото Позитива на съемках
instagram.com/positiff
Позитив получил травму фото
Позитив получил травму фото
instagram.com/positiff
Травма Позитива фото
Травма Позитива фото
instagram.com/positiff
Травма Позитива на съемках фото
Травма Позитива на съемках фото
instagram.com/positiff
Позитив на съемках травма фото
Позитив на съемках травма фото
instagram.com/positiff

Напомним, Надя Дорофеева показала, как отметила день рождения. Фото смотрите по ссылке.

Поделись:
Теги: Позитив, время и стекло, съемки, новый клип, новая песня, фото, пост, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь