Позитив получил серьезные травмы на мотоцикле

Во время съемок участник группы Время и Стекло травмировался.

Съемки– дело нелегкое, и порой участники получают серьезные травмы во время процесса. Так случилось и с участником группы Время и Стекло, тренером шоу «Голос.Діти» Позитивом.

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О том, что Позитив получил серьезные травмы во время съемочного процесса, сообщил продюсер группы Потап. По его словам, это не шутка, а Позитив – настоящий профи, ведь продолжил съемку для группы Время и Стекло:

Настоящий профи @positiff , травмы серьезные, но он встал и продолжил съемку для Время и Стекло на новый трек, я не шучу, мотоцикл.

Позитив фото instagram.com/realpotap

Сам Алексей Завгородний (Позитив) на своей странице в Instagram опубликовал серию фото со съемок и сообщил, что упал с мотоцикла:

Отличное начало недели🎉 Съемка кипа, незабываемые впечатления и супер експириенс) p.S Я жив и полон сил, пару новеньких шрамов – ну и всё! Песня и клип теперь точно станут топовыми – не зря же я падал! Берегите себя)))

Позитив на съемках фото instagram.com/positiff

Фото Позитива на съемках instagram.com/positiff

Позитив получил травму фото instagram.com/positiff

Травма Позитива фото instagram.com/positiff

Травма Позитива на съемках фото instagram.com/positiff

Позитив на съемках травма фото instagram.com/positiff

Напомним, Надя Дорофеева показала, как отметила день рождения. Фото смотрите по ссылке.