Надя Дорофеева сделала сюрприз своему поклоннику

Певица Надя Дорофеева порадовала онкобольного ребенка.

Узнав о трогательной истории маленького Димы, Надя решила записать для него видео-поздравление:

Я хочу, чтобы твои мечты осуществились! Для этого нужно верить и никогда не сдаваться! Скорее выздоравливай! Я жду тебя на концерте группы «Время и стекло» и в своей команде «Голос. Дети».

А проект «Здійсни мрію» подарил мальчику электробайк и портативную музыкальную колонку.

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Дима учится в первом классе, но на домашнем обучении, поскольку не может ходить в школу. В апреле прошлого года он перенес операцию на правой ножке и сложный курс химиотерапии, поэтому сейчас передвигается на костылях. У него саркома Юинга правой большой берцовой кости. Однако он не теряет оптимизма, всегда веселый, жизнерадостный, харизматичный, настоящий «живчик»! Любознательный и общительный мальчик, он сплачивает вокруг себя сверстников и заряжает их положительной энергией.

Дима мечтает о встрече со своим кумиром - Надеждой Дорофеевой, которую он увидел в проекте «Голос.Діти» и сразу же увлекся ее красотой, талантом и добротой. Он постоянно смотрит клипы группы «Время и стекло» на YouTube, читает рэп, учит слова Позитива и хочет занять его место в дуэте с Надей хотя бы на одну песню ...

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До глубины детской души Диму тронул клип на песню «Кафель», где Надя снялась в роли ангела, он даже спросил маму: «А Надя настоящая?». С тех пор он очень хочет встретиться с ней и станцевать на электробайке. Это придало бы ему сил и мотивации к выздоровлению и стало бы толчком связать свое будущее с творчеством, быть рэпером или певцом и попасть в команду к Наде в проекте «Голос.Діти».

Мальчик обещает, что будет любить Надю до 18 лет, пока он не встретит свою возлюбленную.

Певица, узнав об этом, добавила:

Мне сказали, что ты меня будешь любить до 18 лет, а потом встретишь свою любовь ... Почему только до 18 лет?! Надеюсь, что с тобой скоро встретимся!

Посмотреть видео-поздравление Нади Дорофеевой Дмитрию Калюжину можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму третьего ребенка. Узнать пол ребенка и подробности можно по ссылке.