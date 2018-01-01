Мирослава Ульянина назвала свой вес

Телеканал СТБ снимает восьмой сезона самого весомого реалити страны «Зважені та щасливі». В этом году проект впервые решил показать две крайности с весом и помогать людям не только сбрасывать лишние килограммы, а и набирать недостающие.

Критически низкий вес – такая же серьезная для здоровья угроза, как чрезмерно большой. И в Украине очень много людей всю жизнь борются с этой проблемой.

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Ведущей восьмого сезона стала известная украинская блогер, пропагандирующая здоровый образ жизни, Мирослава Ульянина. Особенностью Мирославы есть то, что у нее самой были проблемы с весом, но к началу проекта она изменилась: и внешне, и внутренне. Полгода назад Мирослава весила 38 кг - это вес, с которыми она пришла на кастинг ведущей в «Зважені та щасливі». За несколько месяцев она набрала 12 кг и продолжает заниматься собой.

Мирослава Улянина, Марина и Вячеслав Узелковы пресс-служба канала СТБ

О критически низком весе, конфликте с родителями и наборе массы в видео-признании новой ведущей «Зважених та щасливих» Мирославы Ульяниной.

Премьеру восьмого сезона шоу смотрите осенью 2018 года на телеканале СТБ.

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