Мирослава Ульянина назвала свой вес
Критически низкий вес – такая же серьезная для здоровья угроза, как чрезмерно большой. И в Украине очень много людей всю жизнь борются с этой проблемой.
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Ведущей восьмого сезона стала известная украинская блогер, пропагандирующая здоровый образ жизни, Мирослава Ульянина. Особенностью Мирославы есть то, что у нее самой были проблемы с весом, но к началу проекта она изменилась: и внешне, и внутренне. Полгода назад Мирослава весила 38 кг - это вес, с которыми она пришла на кастинг ведущей в «Зважені та щасливі». За несколько месяцев она набрала 12 кг и продолжает заниматься собой.
О критически низком весе, конфликте с родителями и наборе массы в видео-признании новой ведущей «Зважених та щасливих» Мирославы Ульяниной.
Премьеру восьмого сезона шоу смотрите осенью 2018 года на телеканале СТБ.
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о тайных служб доставки еды. Подробнее по ссылке.
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