Киев, сделай громче: летний концерт Макса Барских
Макс Барских соберет всех Ангелов столицы под открытом небом на «Самый громкий концерт».
Летний OPEN AIR музыканта - это ивент, на котором ты - часть шоу. Открой свое сердце и сделай громче его звук. Надевай желтое из своего гардероба, неважно - футболка или кепка, платье или шорты - и получи комплимент от организаторов шоу.
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Мы не будем занимать твое время перечислением многочисленных регалий и статуэток артиста. Посвяти это время на поиск своего лука. Каждый пришедший на концерт гарантированно получит океан музыки и любви.
Специальный гость вечера - чувственная TAYANNA!
Встречаемся 22 июня в пятницу в 20:00 на крыше выставочного центра “Парковый“.
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Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что племянницу Софии Ротарут обвинили в пропаганде сексуального насилия. Новый клип Sonya Kay “Слухай моє сердце“ заблокирован видеохостингом YouTube.
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