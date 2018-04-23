Киев, сделай громче: летний концерт Макса Барских

Макс Барских соберет всех Ангелов столицы под открытом небом на «Самый громкий концерт».

Летний OPEN AIR музыканта - это ивент, на котором ты - часть шоу. Открой свое сердце и сделай громче его звук. Надевай желтое из своего гардероба, неважно - футболка или кепка, платье или шорты - и получи комплимент от организаторов шоу.