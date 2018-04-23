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Киев, сделай громче: летний концерт Макса Барских

Комментариев: 2
Макс Барских соберет всех Ангелов столицы под открытом небом на «Самый громкий концерт».
Макс Барских - концерт в Киеве
Макс Барских - концерт в Киеве
пресс-служба
Летний OPEN AIR музыканта - это ивент, на котором ты - часть шоу. Открой свое сердце и сделай громче его звук. Надевай желтое из своего гардероба, неважно - футболка или кепка, платье или шорты - и получи комплимент от организаторов шоу. 

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Мы не будем занимать твое время перечислением многочисленных регалий и статуэток артиста. Посвяти это время на поиск своего лука. Каждый пришедший на концерт гарантированно получит океан музыки и любви.

 

Афиша концерта Макса Барских
Афиша концерта Макса Барских
пресс-служба

 

Специальный гость вечера - чувственная TAYANNA! 

Встречаемся 22 июня в пятницу в 20:00 на крыше выставочного центра “Парковый“.

#самыйгромкийконцерт #киевсделайгромче 

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что племянницу Софии Ротарут обвинили в пропаганде сексуального насилия. Новый клип Sonya Kay “Слухай моє сердце“ заблокирован видеохостингом YouTube.

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Теги: Макс Барских, концерт в Киеве, концерт
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.04.2018, 16:31
Оценка:  0
pусский
Киев, сгоняй всех педрил к жопе Макса!
BigpoMoika    23.04.2018, 15:40
Оценка:  0
BigpoMoika
киев выключи звук чтобы это убожище не слышать
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