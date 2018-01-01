Телеканал М2 огласил номинантов национальной музыкальной премии “Золотая жар-птица”

19 мая в Национальном дворце искусств “Украина” телеканал M2 подведёт музыкальные итоги года и назовет лучших представителей украинской музыкальной сцены, а также устроит невероятное яркое шоу с участием топовых артистов.

Организаторы национальной музыкальной премии “Золотая жар-птица”, телеканал М2 и компания “Таврийские игры”, вручат награды в 12 номинациях. За легендарную статуэтку будут соревноваться 60 украинских артистов и коллективов. В каждой номинации представлено по пять артистов. За победу в номинации “Певец года” будут соревноваться Александр Пономарёв, Олег Винник, Арсен Мирзоян, Pianoбой (Дмитрий Шуров) и Андрей Kishe.

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Статуэтка “Певица года” может достаться Alyosha, Ирине Федишин, Злате Огневич, TAYANNA, Андриане. 6-тиразовий победитель национальной музыкальной премии “Золотая жар-птица” Александр Пономарёв представлен сразу в нескольких номинациях: “Певец года”, “Клип года” и “Баллада года”, в последней номинации певец поборется с группами “The Hardkiss”, “Антитіла”, “Без обмежень” и “СКАЙ”. Отдельного внимания заслуживают принципиально новые для национальной музыкальной премии “Золотая жар-птица” номинации. Группы “КADNAY”, “Latexfauna”, “Сальто назад”, “Lumiere” и “ADAM” представлены в номинации “Инди”. За статуэтку в номинации “Народный хит” будут соревноваться “ТІК”, Олег Винник, Ирина Федишин, “DZIDZIO” feat. Оля Цибульская и Alyosha.

Афиша музыкальной премии Золотая жар-птица пресс-служба

Определение победителей происходит в два этапа. Каждая номинация насчитывает 5 артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с мая 2017 по май 2018 включительно. Далее список номинантов попадает к совету экспертов, который путем индивидуального голосования и определяет победителей. На следующий день после проведения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" организаторы обещают опубликовать анкеты каждого из экспертов, чтобы любой участник или зритель смог посчитать баллы и сверить результаты голосования.

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В состав жюри входят радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса: Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Роман Муха, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Дмитрий Климашенко, Игорь Кондратюк, Алан Бадоев, Денис Буданцев.

Полный список номинаций национальной музыкальной премии “Золотая жар-птица”:



“Певица года”

Alyosha

Ирина Федишин

Злата Огневич

TAYANNA

Андріана



“Певец года”

Олег Винник

Александр Пономарёв

Арсен Мирзоян

Pianoбой (Дмитрий Шуров)

Андрей Kishe



“Поп-группа”

“Selfy”

“TamerlanAlena”

“DZIDZIO”

“ТІК”

“DILEMMA”



“Рок-группа”

“The Hardkiss”

"Антитіла"

“Без обмежень”

“Воплі Відоплясова”

“СКАЙ”



“Хит года”

Ирина Федишин — “Ти тільки мій”

Alyosha — “Калина”

Злата Огневич — “Танцювати”

“DZIDZIO” feat. Оля Цибульская — “Чекаю. Цьом”

“ТІК” — “Альо-на!”



“Клип года”

Alyosha — “Калина”

“Антитіла” — “TDME”

Олег Винник — “Як жити без тебе”

Олександр Пономарьов — “Полонений”

TAYANNA — “Шкода”



“Новые имена”

“LAUD”

“LETAY”

“КADNAY”

Артем КАЙ

“KAZKA”



“Баллада года”

Александр Пономарёв — “Полонений”

“СКАЙ” — “Я тебе люблю”

“Без обмежень” — “Хочеш”

“Антитіла” — “TDME”

“The Hardkiss” — “Журавлі”



“Прорыв года”

Sonya Kay

TARABAROVA

Ivan Navi

“KAZKA”

Artem Pivovarov



“Народный хит”

“ТІК” — “Альо-на!”

Олег Винник — “Як жити без тебе”

Ирина Федишин — “Ти тільки мій”

“DZIDZIO” feat. Оля Цибульская — “Чекаю. Цьом”

Alyosha — “Калина”

“Dance-хит”

Alyosha — “Калина”

Злата Огневич — “Танцювати”

Андрей Kishe & Osadchuk — “Один день”

“TamerlanAlena” — “Покопокохай”

TAYANNA — “Шкода”



"Инди"

"КADNAY"

"Latexfauna"

"Сальто назад"

"Lumiere"

"ADAM"

Напоминаем, церемония вручения наград национальной музыкальной премии “Золотая жар-птица” состоится 19 мая в 18:00 в Национальном дворце искусств “Украина”. Alyosha, TAYANNA, NK | Настя Каменских, Христина Соловій, MONATIK, Александр Пономарёв, «СКАЙ», «Без обмежень», TamerlanAlena, КADNAY, «Время и Стекло», Mozgi, Michelle Andrade, Ирина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay, Наталка Карпа удивят зрителей своими яркими выступлениями.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Наталья Могилевская продала в рамках благотворительного аукциона собственную книгу за 20 тысяч гривен. Подробнее по ссылке.