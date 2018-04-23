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Кейт Миддлтон рожает

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Кейт Миддлтон доставлена в госпиталь.
Кейт Миддлтон рожает
Кейт Миддлтон рожает
GettyImages.com

У Кейт Миддлтон начались роды. Супруга принца Уильяма совсем скоро станет мамой. Герцогиня Кембриджская доставлена сегодня, 23 апреля, в больницу.

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Новость о том, что Кейт Миддлтон рожает появилась на официальной странице в Twitter Кенсингтонского дворца. В сообщается говорится, что она доставлена в госпиталь Святой Марии:

Герцогиня уехала на машине от Кенсингтонского дворца к крылу Линдо в больнице Святой Марии с герцогом Кембриджским.

 

Кейт Миддлтон и принц Уильям фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям фото
GettyImages.com

 

Интересно, кого же родит Кейт Миддлтон. Отметим, что принц Уильям оговорилась, что они с Кейт ждут мальчик. Посмотрим.

Напомним, что MONATIK показал своих детей. Он опубликовл первое фото с сыновьями. 

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Теги: Кейт Миддлтон, третий ребенок, роды, госпиталь, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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