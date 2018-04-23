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Неизвестные факты о службах доставки еды

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Журналисты Нового канала проверили предпринимателей на добросовестность и показали неприятную изнанку трендовой услуги.
Тайный Агент пост-шоу сезон 2 выпуск 10 где смотреть
Тайный Агент пост-шоу сезон 2 выпуск 10 где смотреть
depositphotos.com

Заказывая еду на дом, в первую очередь мы думаем об экономии времени и комфорте. И почти никогда – о своей безопасности. А зря. 

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Журналисты проекта «Тайный агент» детально исследовали эту модную и востребованную  услугу. Одна из «агентов» устроилась помощником повара в службу доставки китайской еды. И показала всю изнанку этого современного вида бизнеса: от экономии за счет просрочки до полной антисанитарии на кухне.

Отдельным экспериментом стал поиск самого популярного ингредиента в японской кулинарии – лосося. Журналисты доказали, что производители запросто могут купить этот продукт по сезонной цене огурцов. И предупредили, чем может обернуться для клиентов такой бизнес-план нечестных предпринимателей.

После съемок выпуска Ирина Хоменко, ведущая «Тайный агент. Пост-шоу» делится выводами:

Заказывая еду на дом, не указывайте номер своей квартиры! Курьеры могут быть наводчиками воров. Лучше рассчитайтесь за свой заказ у парадного, чтобы избежать возможных неприятностей. И не заказывайте еду в местах, которые не работают в ресторанном формате. Самые лучшие варианты для еды на дом – это крупные сети ресторанов, кухня которых знакома вам, как посетителю данных заведений.

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Звездным гостем студии «Тайный агент. Пост-шоу» стал музыкант Владимир Дантес. Певец впечатлил экспертов и ведущих своими познаниями о японской кухне и высказал спорное мнение о работе поваров без перчаток. Что скрывают повара в этой сфере услуг от клиентов? И как правильно выбирать службу доставки еды?

Новый выпуск «Тайного агента» на Новом канале уже в понедельник в 21:00! А сразу же после него, в 22:10, – «Тайный агент. Пост-шоу».

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, за сколько Наталья Могилевская продала свою книгу на Венском балу. Подробнее по ссылке.

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Теги: Тайный Агент, пост-шоу, доставка еды
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Источник: ivona bigmir)net

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