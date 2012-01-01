Самые влиятельные женщины современного кино: топ-5 от генпродюсера ОМКФ Юлии Синькевич
Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич специально для IVONA рассказывает о пяти женщинах - представительницах киноиндустрии, которые так или иначе влияют на весь мировой кинематограф.
Кейт Бланшетт
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Обладательница двух премий “Оскар“, трех “Золотых глобусов“ и трех статуеток BAFTA, талантливая актриса, которая не боится экспериментировать и участвовать в самых разнообразных проектах - от исторического кино до арт-хауса. На протяжении всей своей карьеры Кейт Бланшетт поддерживает различные кинематографические и социальные проекты, а в этом году возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля. Кстати, актриса станет двенадцатой по счету женщиной, которая займет кресло председателя - в последний раз женщина возглавляла жюри Канн четыре года назад.
Мерил Стрип
Несравненная Мерил по праву считается одной из величайших актрис современности. На ее счету 21 номинация на “Оскар“ - больше, чем у любой другой актрисы или актера в истории кинематографа. Впрочем, Мерил Стрип известна не только своими выдающимися ролями, но и активной гражданской позицией. Так, получая в прошлом году премию “Золотой глобус“ за вклад в киноискусство, актриса в своей речи говорила о дискриминации, об этническом разнообразии в Голливуде, о важной роли независимой прессы. Кроме того, актриса активно борется за права женщин - несколько лет назад она отправила более 500 писем всем членам Конгресса США с просьбой внести в конституцию поправку о равноправии между мужчинами и женщинами. А еще актриса на собственные деньги создала сценарную лабораторию для женщин старше 40 лет, чтобы помогать талантливым сценаристкам продвигать свои проекты.
Агнешка Холланд
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Легендарный польский режиссер, председатель правления Европейской киноакадемии, трехкратный номинант на “Оскар“ и обладательница “Серебряного медведя“ Берлинале-2017 - несомненно, Агнешка Холланд сейчас является одной из самых влиятельных женщин-кинематографистов Европы и всего мира. Стоит отметить, что Европейская киноакадемия, председателем которой является Агнешка, совместно с правозащитной организацией Amnesty International, регулярно проводит акции в защиту украинского режиссера Олега Сенцова. Сама Холланд неоднократно лично выступала в поддержку украинца. Кстати, в прошлом году Агнешка стала почетным гостем Одесского международного кинофестиваля, получив награду «Золотой Дюк» за вклад в развитие кинематографа. А недавно она начала снимать в Украине фильм о Голодоморе «Гарет Джонс», который планирует завершить до конца года.
Кэтлин Кеннеди
Известнейшая американская женщина-кинопродюсер, бывший президент Гильдии продюсеров Америки, сопредседатель совета и президент Lucasfilm Ltd. - именно ее в 2012 году назначил своей преемницей основатель кинокомпании Джордж Лукас. За почти 40-летнюю карьеру Кэтлин спродюсировала 77 фильмов, которые в общей сложности собрали около 11 миллиардов долларов в мировом прокате и получили более 120 номинаций на «Оскар». Ежегодно Кеннеди попадает в рейтинги самых влиятельных женщин в развлекательной индустрии и масс-медиа. А с точки зрения кассовых сборов в США она в ряду самых успешных продюсеров занимает второе место после Стивена Спилберга.
Рэйчел Моррисон
В этом году впервые за всю историю премии “Оскар“ в категории “Лучшая операторская работа“ была номинирована женщина. Рэйчел Моррисон, оператор фильма “Ферма “Мадбаунд“ стала первой женщиной в этой номинации за 90 лет! За все время существования премии в этой категории были номинированы 600 операторов и все они были мужчинами. Безусловно, присутствие женщины-оператора среди номинантов в этом году стало по-настоящему переломным и знаковым моментом!
Напомним, объявлены победители Национальной кинопремии “Золота Дзиґа“. Подробнее – по ссылке.
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