Самые влиятельные женщины современного кино: топ-5 от генпродюсера ОМКФ Юлии Синькевич

"Inclusion rider" - такими словами завершила свою благодарственную речь обладательница "Оскара" в этом году Фрэнсис МакДорманд. Таким термином в Голливуде называют правило нанимать команду в соответствии с принципами, в частности, гендерного равенства. Этот вопрос оскароносная актриса затронула не зря - тема гендерного равенства в мировом кино является одной из самых актуальных. Согласно исследованиям, еще в 2016 году 75% членов Американской киноакадемии составляли мужчины. С тех пор количество женщин в киноакадемии увеличилось на 358%.

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич специально для IVONA рассказывает о пяти женщинах - представительницах киноиндустрии, которые так или иначе влияют на весь мировой кинематограф.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт фото

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Обладательница двух премий “Оскар“, трех “Золотых глобусов“ и трех статуеток BAFTA, талантливая актриса, которая не боится экспериментировать и участвовать в самых разнообразных проектах - от исторического кино до арт-хауса. На протяжении всей своей карьеры Кейт Бланшетт поддерживает различные кинематографические и социальные проекты, а в этом году возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля. Кстати, актриса станет двенадцатой по счету женщиной, которая займет кресло председателя - в последний раз женщина возглавляла жюри Канн четыре года назад.

Мерил Стрип

Мерил Стрип фото

Несравненная Мерил по праву считается одной из величайших актрис современности. На ее счету 21 номинация на “Оскар“ - больше, чем у любой другой актрисы или актера в истории кинематографа. Впрочем, Мерил Стрип известна не только своими выдающимися ролями, но и активной гражданской позицией. Так, получая в прошлом году премию “Золотой глобус“ за вклад в киноискусство, актриса в своей речи говорила о дискриминации, об этническом разнообразии в Голливуде, о важной роли независимой прессы. Кроме того, актриса активно борется за права женщин - несколько лет назад она отправила более 500 писем всем членам Конгресса США с просьбой внести в конституцию поправку о равноправии между мужчинами и женщинами. А еще актриса на собственные деньги создала сценарную лабораторию для женщин старше 40 лет, чтобы помогать талантливым сценаристкам продвигать свои проекты.

Агнешка Холланд

Агнешка Холланд фото

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Легендарный польский режиссер, председатель правления Европейской киноакадемии, трехкратный номинант на “Оскар“ и обладательница “Серебряного медведя“ Берлинале-2017 - несомненно, Агнешка Холланд сейчас является одной из самых влиятельных женщин-кинематографистов Европы и всего мира. Стоит отметить, что Европейская киноакадемия, председателем которой является Агнешка, совместно с правозащитной организацией Amnesty International, регулярно проводит акции в защиту украинского режиссера Олега Сенцова. Сама Холланд неоднократно лично выступала в поддержку украинца. Кстати, в прошлом году Агнешка стала почетным гостем Одесского международного кинофестиваля, получив награду «Золотой Дюк» за вклад в развитие кинематографа. А недавно она начала снимать в Украине фильм о Голодоморе «Гарет Джонс», который планирует завершить до конца года.

Кэтлин Кеннеди

Кэтлин Кеннеди фото

Известнейшая американская женщина-кинопродюсер, бывший президент Гильдии продюсеров Америки, сопредседатель совета и президент Lucasfilm Ltd. - именно ее в 2012 году назначил своей преемницей основатель кинокомпании Джордж Лукас. За почти 40-летнюю карьеру Кэтлин спродюсировала 77 фильмов, которые в общей сложности собрали около 11 миллиардов долларов в мировом прокате и получили более 120 номинаций на «Оскар». Ежегодно Кеннеди попадает в рейтинги самых влиятельных женщин в развлекательной индустрии и масс-медиа. А с точки зрения кассовых сборов в США она в ряду самых успешных продюсеров занимает второе место после Стивена Спилберга.

Рэйчел Моррисон

Рэйчел Моррисон фото

В этом году впервые за всю историю премии “Оскар“ в категории “Лучшая операторская работа“ была номинирована женщина. Рэйчел Моррисон, оператор фильма “Ферма “Мадбаунд“ стала первой женщиной в этой номинации за 90 лет! За все время существования премии в этой категории были номинированы 600 операторов и все они были мужчинами. Безусловно, присутствие женщины-оператора среди номинантов в этом году стало по-настоящему переломным и знаковым моментом!

Напомним, объявлены победители Национальной кинопремии “Золота Дзиґа“. Подробнее – по ссылке.