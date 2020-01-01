Наталья Могилевская продала свою книгу за 20 тысяч гривен

На Венском Балу в Колонном зале Киевского городской государственной администрации во второй раз состоялся благотворительный Венский бал, посвященный спортивным достижениям украинцев.

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Где Наталья Могилевская презентовала свою книгу, которая собственно раскрывает ее уникальные достижения в спортивно-бальных танцах; рассказывает то, почему в свое время певица ушла из профессии, как похудела, как вернулась на сцену, как стала счастливой и успешной, и как смогла вдохновить миллионы женщин после 40 лет на счастливую жизнь.

Один из экземпляров книг стал лотом на благотворительном аукционе и был продан за 20 тыс грн ! Вырученные деньги с аукциона будут направлены на нужды столичного Центра реабилитации детей с инвалидностью.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал об интервью Макса Барского заграничному изданию. Подробнее по ссылке.