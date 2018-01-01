Надя Дорофеева показала, как отметила день рождения

Надя Дорофеева весело отметила свое 28-летие в кругу друзей.

21 апреля украинской певице, солистке группы Время и Стекло и тренеру шоу «Голоc.Діти» исполнилось 28 лет. Свой праздник артистка отметила на природе в компании друзей и своего мужа Владимира Дантеса.

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На странице в Instagram Надя Дорофеева опубликовала несколько фото, показав, как и с кем отметила день рождения. К слову, на одном из снимков можно заметить Ирину Горовую, экс-супругу и партнера продюсера Дорофеевой - Потапа:

Birthday party!

Надя Дорофеева с друзьями фото instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева также поделилась забавным фото со своим мужем Владимиром Дантесом:

Это фото взято силой @vladimirdantes

Надя Дорофеева и Владимир Дантес фото instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, в комментариях к фото поклонники Нади Дорофеевой не перестают оставлять лестные отзывы и поздравления с днем рождения.

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