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Сергей Ребров стал отцом третьего ребенка

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Супруга известного футболиста Сергея Реброва родила.
Сергей Ребров стал отцом
Сергей Ребров стал отцом
GettyImages.com

Вчера, 22 апреля, известный футболист, экс-наставник команды «Динамо» 43-летний Сергей Ребров стал отцом третьего ребенка. Супруга Сергея родила еще одного мальчика.

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Сергей Ребров и его жена Анна назвали сына Александром. Отметим, это второй общий ребенок пары. Сергей Ребров также является отцом 18-летнего Дмитрия, от первого брака, и 2-летнего Никиты, который родился в союзе с Анной.

К слову, Сергей и Анна Ребровы поженились перед рождением первого сына Никиты, то есть 2 года назад.

Напомним, MONATIK впервые показал своих детей. Артист опубликовал фото, на котором позирует с двумя сыновьями. Снимок смотрите по ссылке.

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Теги: Сергей Ребров, футболист, отцовство, третий ребенок
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Источник: ivona bigmir)net

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