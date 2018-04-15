Голос країни 8 сезон: где смотреть полуфинал онлайн

В это воскресенье, 22 апреля 2018 года, пройдет полуфинал в шоу Голос країни 8 сезон. Зрители будут определять, кто из конкурсантов готов пройти дальше и победить в шоу.

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали четвертьфиналы. В итоге с 16 конкурсантов осталось только 8. Полуфиналисты в каждой команде определились таким образом: первый - путем зрительского голосования, второго - выбрал тренер. Все участники были готовы к битве, их поддерживали зрители и наставники. Кроме того, конкурсанты выступили на новой сцене, которая может разворачиваться на 360 градусов.

В прошлом выпуске было много сюрпризов, например наставники исполнили совместную песню. Гостем шоу стал Monatik, который презентовал новую песню “ Жизнь поет”.

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В итоге в команде Сергея Бабкина остались Алена Луценко, Дмитрий Самко, команду Джамалы представят Анна Тринчер, Кристина Храмова. Тина Кароль сделала ставку на Михаила Сосунова и Андрея Рыбарчука. За победу в команде Потапа поборятся Србуи Саргсян и Никита Трондин.

Смотрите полуфинал шоу Голос країни-8 22 апреля онлайн на сайте Ivona.bigmir.net.

Смотрите 12 выпуск шоу Голос країни-8 от 15.04.2018.

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