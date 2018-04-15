Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Голос країни 8 сезон: где смотреть полуфинал онлайн

Комментариев: 0
В это воскресенье, 22 апреля 2018 года, пройдет полуфинал в шоу Голос країни 8 сезон. Зрители будут определять, кто из конкурсантов готов пройти дальше и победить в шоу.
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть полуфинал онлайн
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть полуфинал онлайн
пресс-служба 1+1

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали четвертьфиналы. В итоге с 16 конкурсантов осталось только 8. Полуфиналисты в каждой команде определились таким образом: первый - путем зрительского голосования, второго - выбрал тренер. Все участники были готовы к битве, их поддерживали зрители и наставники. Кроме того, конкурсанты выступили на новой сцене, которая может разворачиваться на 360 градусов.

В прошлом выпуске было много сюрпризов, например наставники исполнили совместную песню. Гостем шоу стал Monatik, который презентовал новую песню “ Жизнь поет”.

Читайте также: Джамала поделилась первыми впечатлениями от материнства

В итоге в команде Сергея Бабкина остались Алена Луценко, Дмитрий Самко, команду Джамалы представят Анна Тринчер, Кристина Храмова. Тина Кароль сделала ставку на Михаила Сосунова и Андрея Рыбарчука. За победу в команде Потапа поборятся Србуи Саргсян и Никита Трондин.

Смотрите полуфинал шоу Голос країни-8 22 апреля онлайн на сайте Ivona.bigmir.net.

Смотрите 12 выпуск шоу Голос країни-8 от 15.04.2018.

Напомним также, что 
Поделись:
Теги: Голос країни, голос країни 8, голос країни 8, Джамала, Тина Кароль, Сергей Бабкин, Потап, полуфинал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь