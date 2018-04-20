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Холостяк 8 сезон Украина: где смотреть 7 выпуск онлайн

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7 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.
Холостяк 8 сезон 2018 Украина: смотреть 7 выпуск онлайн
Холостяк 8 сезон 2018 Украина: смотреть 7 выпуск онлайн
instagram.com/rozhdenanusi

Продолжается новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

20 апреля, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

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Шестой выпуск шоу превратился в Рождество. Холостяк решил устроить девушкам праздник и приготовил им подарки под елку. Рождену хотелось исполнить заветные желания участниц. В этом выпуске у Холостяка было несколько свиданий, одно из них с Анной. Девушка - сирота и герой устроил ей свидание в домашней атмосфере. Также участницы побывали в роли мам и понянчились с Ваней и Димой - детьми ведущего Григория Решетника. Самое романтичное свидание вышло у Рождена в Египте, на которое он сходил с Галиной.   

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно совсем скоро.

Смотрите тут шоу Холостяк 8 сезон 6 выпуск онлайн.

Смотрите 6 выпуск онлайн здесь совсем скоро.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал об отношении Анетти Жерновой к проекту "Холостяк" с Рожденом Ануси. Подробнее по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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