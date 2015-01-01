Именинница дня: 15 эффектных образов Кейт Хадсон

Смотрите самые лучшие наряды актрисы Кейт Хадсон.

Одна из самых красивых и популярных актрис Голливуда Кейт Хадсон сегодня, 19 апреля, празднует свой день рождения. Актрисе исполняется 39 лет. Несмотря на свой возраст Кейт выглядит роскошно, а все благодаря ее изысканному стилю. Стиль Кейт Хадсон на красной дорожке всегда великолепен и в меру сдержан, а вот в жизни актриса предпочитает простоту, практичность и комфорт.

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Еще с ранних лет Кейт Хадсон прививали любовь в красным дорожкам и вниманию прессы, поэтому не удивительно, что актриса ведет себя как рыба в воде. Чаще всего для красных дорожек разных церемоний и светских мероприятий Кейт выбирает лаконичные, но в тоже время стильные и модные наряды:

Мне нравятся комфортные вещи и много-много украшений. Наверное, если бы мне предложили выбрать одежду или украшения, я бы отдала предпочтение второму.

Очень часто актрису Кейт Хадсон модно увидеть на высоких каблуках, и не удивительно, ведь звезда обожает женственную обувь и предпочитает носить высокий каблук:

Я люблю огромные каблуки, потому что они делают ножки женщины более сексуальными. Также должны быть тёмные очки. Конечно же, они важны в целях защиты глаз от солнца, но я могу сказать, что с помощью солнцезащитных очков женщина может выразить свою суть. У них же есть море форм, оттенков, материалов – выбирай любые и дополняй свой стиль.

Смотрите самые лучшие наряды Кейт Хадсон на красной дорожке:

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