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Потап покрасил бороду в розовый цвет

Комментариев: 2
Потап решил поэкспериментировать с образом.
Потап покрасил бороду
Потап покрасил бороду
instagram.com/realpotap

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Украинские артисты в последнее время часто экспериментируют с внешним видом: к примеру, Слава Каминская сменила цвет волос, а Сергей Бабкин сбрил бороду. Рэпер и продюсер Потап решил не отставать от коллег и добавить изюминку в свой образ.

На своей странице в Instagram Потап поделился фото, на которых позирует с розовой бородой:

Красный на красном!

 

Потап с розовой бородой фото
Потап с розовой бородой фото
instagram.com/realpotap
Потап фото
Потап фото
instagram.com/realpotap

 

Отметим, поклонники с юмором оценили изменения в образе Потапа, а некоторые даже сравнили его с борщом.

Напомним, Руслана Писанка призналась, как ей удается держать себя в форме. Подробности по ссылке.

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Теги: Потап, образ, эксперименты, борода, розовый цвет, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Бяяка    19.04.2018, 11:14
Оценка:  +1
Бяяка
эгегей
pусский  (аноним)  19.04.2018, 11:13
Оценка:  +1
pусский
Это он мне лизал очко после кровавого поноса, бля! Гы-гы-гы!
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