Потап покрасил бороду в розовый цвет
Потап решил поэкспериментировать с образом.
Читайте также: Настя Каменских согласилась озвучить мультик
Украинские артисты в последнее время часто экспериментируют с внешним видом: к примеру, Слава Каминская сменила цвет волос, а Сергей Бабкин сбрил бороду. Рэпер и продюсер Потап решил не отставать от коллег и добавить изюминку в свой образ.
На своей странице в Instagram Потап поделился фото, на которых позирует с розовой бородой:
Красный на красном!
Отметим, поклонники с юмором оценили изменения в образе Потапа, а некоторые даже сравнили его с борщом.
Напомним, Руслана Писанка призналась, как ей удается держать себя в форме. Подробности по ссылке.
Полная версия правил