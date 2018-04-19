Потап покрасил бороду в розовый цвет

Потап решил поэкспериментировать с образом.

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Украинские артисты в последнее время часто экспериментируют с внешним видом: к примеру, Слава Каминская сменила цвет волос, а Сергей Бабкин сбрил бороду. Рэпер и продюсер Потап решил не отставать от коллег и добавить изюминку в свой образ.

На своей странице в Instagram Потап поделился фото, на которых позирует с розовой бородой:

Красный на красном!

Потап с розовой бородой фото instagram.com/realpotap

Потап фото instagram.com/realpotap

Отметим, поклонники с юмором оценили изменения в образе Потапа, а некоторые даже сравнили его с борщом.

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