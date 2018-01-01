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Наконец-то: Гвен Стефани прокомментировала новость о свадьбе

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Гвен Стефани и Блейк Шелтон встречаются уже около трех лет.
Гвен Стефани рассказала о свадьбе
Гвен Стефани рассказала о свадьбе
gettyimages.com

Певица и актриса Гвен Стефани три года назад начала отношения с Блейком Шелтоном. Они долгое время не хотели комментировать новость о своем романе. Поэтому никого не удивило, что и новость о своей свадьбе они не комментировали.

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Только недавно Гвен Стефани впервые заговорила о свадьбе. И ей быть. Гвен Стефани официально заявила, что скоро станет супругой Блейка Шелтона.

Гвен Стефани и Шелтон Блейк фото
Гвен Стефани и Шелтон Блейк фото
gettyimages.com

Радостную новость Гвен Стефани сообщила в интервью Эллен ДеДженерес:

По правде говоря, я просто обожаю свадьбы. И я очень люблю Блейка. Его успели полюбить и мои дети. Его вообще невозможно не любить. И да, я действительно хочу стать его женой!

Как и когда должна состоятся свадьба? Об этом пара пока молчит.

Напомним, что Лилия Подкопаева выходит замуж. Известно имя будущего мужа Подкопаевой. Подробности читайте по ссылке.

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Теги: Гвен Стефани, свадьба, замужество, Блейк Шелтон, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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