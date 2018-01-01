Наконец-то: Гвен Стефани прокомментировала новость о свадьбе
Певица и актриса Гвен Стефани три года назад начала отношения с Блейком Шелтоном. Они долгое время не хотели комментировать новость о своем романе. Поэтому никого не удивило, что и новость о своей свадьбе они не комментировали.
Читайте также: Семейная идиллия: Виктория Бекхэм показала, как отпраздновала свой день рождения
Только недавно Гвен Стефани впервые заговорила о свадьбе. И ей быть. Гвен Стефани официально заявила, что скоро станет супругой Блейка Шелтона.
Радостную новость Гвен Стефани сообщила в интервью Эллен ДеДженерес:
По правде говоря, я просто обожаю свадьбы. И я очень люблю Блейка. Его успели полюбить и мои дети. Его вообще невозможно не любить. И да, я действительно хочу стать его женой!
Как и когда должна состоятся свадьба? Об этом пара пока молчит.
Напомним, что Лилия Подкопаева выходит замуж. Известно имя будущего мужа Подкопаевой. Подробности читайте по ссылке.
Полная версия правил