Семейная идиллия: Виктория Бекхэм показала, как отпраздновала свой день рождения
Не так давно в СМИ появились информация о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм стали жить отдельно. Якобы у самой крепкой пары начались проблемы в отношениях и даже подумывали о разводе Дэвида и Виктории Бекхэм. Но все эти слухи развеялись, когда Виктория опубликовала семейные снимки в Instagram с дня ее рождения.
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Дизайнер Виктория Бекхэм решила устроить тихий семейный праздник в кругу своих родных и близких.
А на одной из фотографии Виктория Бекхэм решила доказать, что чувства к своему мужу она еще не потеряла.
Фото Виктория Бекхэм подписала так:
Я так люблю тебя, Дэвид! Спасибо за то, что сделал день моего рождения таким особенным. Это идеальный день – все мы шестеро вместе. Целую!
Напомним также, что ранее мы писали, что Бруклин Бекхэм сделал татуировку в честь матери. Подробнее по ссылке.
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