Маша Ефросинина и Настя Каменских ответили хейтерам

Знаменитости рассказали, делали ли они на самом деле пластические операции.

Ни для кого не секрет, что звездам в соцсетях пишут не только лестные комментарии относительно внешности и деятельности. И чем популярнее человек, тем больше у него хейтеров. Подписчикам то и дело надо дать совет знаменитости – похудеть, поправиться и т.д. Но любимая тема многих – пластические операции, которые, по их мнению, делают публичные люди.

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Так, Маша Ефросинина и Настя Каменских решили ответить таким подписчикам не в комментариях, а записать 2 видео, высмеяв своих хейтеров.

Маша Ефросинина в своем видео призналась, что не было такого поста, под которым бы ей не написали, что полненькой она была лучше.

Маша Ефросинина фото instagram.com/mashaefrosinina

В свою очередь, Настя Каменских возмутилась негативным комментариям к ее новой работе «Дай мне»:

Я должна объяснить смысл своей жизни и творчества в одной песне?

Отметим, и Маша Ефросинина, и Настя Каменских в своих видео сообщили, что не делали пластических операций и уколов «красоты».

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