Джамала поделилась первыми впечатлениями от материнства

Джамала рассказала, кому разрешает сидеть с новорожденным ребенком.

В минувшее воскресенье молодая мама и звездный тренер «Голосу країни -8» Джамала впервые после родов появилась на телеэкранах именно в прямом эфире самого масштабного вокального проекта страны и во время съемок эксклюзивно рассказала журналисту ТСН, как справляется с сыном после родов:

Все думают, что у Джамалы сто нянь, но это не так. Я все делаю сама. Более того, когда приехала моя мама, для нее уже не осталось обязанностей, ведь я все настроила самостоятельно. Мой муж - супернянь, ведь он и кормит, и подгузники меняет. Сейчас мы в поисках помощницы, но не хочу оставлять своего ребенка кому-либо, даже ненадолго. Я не ухожу в декрет, буду работать и продолжать давать концерты.

Джамала с семьей фото пресс-служба 1+1

Также молодая мама поделилась мусульманской традицией, которая связанна с волосами младенца:

Мы стрижем волосы ребенка, взвешиваем и на этот вес раздаем золото бедным людям. Я рада, что сейчас у меня появился человек, которому я могу отдать свою жизнь. Это ощущение приходит с рождением младенца.

Напомним, что 27 марта украинская певица и тренер «Голосу країни-8» Джамала родила первенца - сына Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманова. Радостную новость новоиспеченная мама сообщила лично на странице в Instagram.

Сын Джамалы фото пресс-служба 1+1

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Отметим, что в полуфинал «Голосу країни-8» прошли Алена Луценко и Дмитрий Самко из команды Сергея Бабкина, подопечные Джамалы Анна Тринчер и Кристина Храмова, вокалисты Потапа Никита Трондин и Србуи Саргсян, а также Андрей Рібарчук и Михаил Сосунов, наставником которых является Тина Кароль.

В настоящее время продолжается продажа билетов на прямые эфира восьмого сезона «Голосу країни». В съемочном павильоне у поклонников проекта будет возможность поддержать своих фаворитов, своими глазами увидеть звездных наставников, насладиться грандиозным постановками, невероятным вокалом восьми полуфиналистов и современной декорацией, а также увидеть из-за кулис, как создается самый масштабный вокальный проект Украины. Билеты можно приобрести по ссылке .

Смотрите полуфинал «Голосу країни-8», звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль, в следующее воскресенье, 22 апреля, в 21:00 на телеканале «1+1».

Голос країни 8 фото пресс-служба 1+1

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о первом появлении Джамалы на публике после родов. Подробнее по ссылке.