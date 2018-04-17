Авария в Кривом Роге: 8 человек погибли и 21 пострадал

В Кривом Роге произошло смертельное ДТП.

Авария в Кривом Роге произошла утром 17 апреля. По предварительным данным, в результате ДТП в Кривом Роге 8 человек погибли, 21 пострадал.

Читайте также: Радоница в 2018: какого числа и как отмечать

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в момент столкновения в легковом автомобиле находилось 2 человека, в пассажирском автобусе - 3, в маршрутном такси - приблизительно 25. Пострадавшие направлены в городские больницы, а тела погибших – на судебно-медицинскую экспертизу.

Отметим, 18 апреля в Кривом Роге объявлено днем траура, в связи с чем Оля Полякова отменила свой концерт. Певица также опубликовала видео, где выразила соболезнования родным и близким погибших в результате аварии в Кривом Роге.

Редакция Ivona присоединяется к соболезнованиям.

Видео здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал об ограничении движения автотранспорта 22 апреля. Подробнее по ссылке.