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Авария в Кривом Роге: 8 человек погибли и 21 пострадал

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В Кривом Роге произошло смертельное ДТП.
Авария в Кривом Роге
Авария в Кривом Роге
dp.dsns.gov.ua

Авария в Кривом Роге произошла утром 17 апреля. По предварительным данным, в результате ДТП в Кривом Роге 8 человек погибли, 21 пострадал.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в момент столкновения в легковом автомобиле находилось 2 человека, в пассажирском автобусе - 3, в маршрутном такси - приблизительно 25. Пострадавшие направлены в городские больницы, а тела погибших – на судебно-медицинскую экспертизу.

Отметим, 18 апреля в Кривом Роге объявлено днем траура, в связи с чем Оля Полякова отменила свой концерт. Певица также опубликовала видео, где выразила соболезнования родным и близким погибших в результате аварии в Кривом Роге.

Редакция Ivona присоединяется к соболезнованиям.

Видео здесь:

 

Напомним также, что ранее мы публиковали материал об ограничении движения автотранспорта 22 апреля. Подробнее по ссылке.

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Теги: ДТП, смертельное ДТП, Кривой Рог, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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