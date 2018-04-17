Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

“Наша ночь”: певица LELA и блогер Андрей Мартыненко представили совместный клип

Комментариев: 1
Слушайте и танцуйте под новый трек LELA и Андрея Мартыненко.
LELA и Андрей Мартыненко выпустили клип
LELA и Андрей Мартыненко выпустили клип
пресс-служба

Певица LELA, более известна, как девушка с обложки Playboy, представила первый трек после двухлетнего перерыва. Ранее девушка работала в стиле trap, но решила кардинально сменить направление в музыке.

Читайте также:  Настя Каменских согласилась озвучить мультик

Танцевальный сингл «Наша ночь», записанный в дуэте с известным видеоблогером Андреем Мартыненко, стал первым в новом творческом этапе певицы. LELA показала себя с другой стороны и намерена еще не раз удивить слушателей.

Певица прокомментировала:

Это новая ступень в моей музыкальной карьере. Я наконец нашла свой стиль и верю в успех нашего нового трека. Наслаждайтесь жизнью, пока вы молоды, не бойтесь быть собой, отрывайтесь на полную и танцуйте вместе с нами.

Визуализацию песни «Наша ночь» доверили Олегу Пилипенко, известному работами с Анной Седоковой, Камалией, Kishe и другими. Съемки клипа превратились в настоящую вечеринку. Вся команда погрузилась в атмосферу праздника и до утра танцевала под новый трек LELA и Андрея Мартыненко.

Режиссер клипа Олег Пилипенко поделился:

Мы показали в клипе современную молодежь, их стиль жизни. Пригласили очень фактурных ребят и передали картинку отрывной тусовки. Сегодняшнее поколение более свободолюбивое. Они берут от жизни все, не боятся быть яркими. Считаю, что у нас на 100% получилось донести идею. Каждый человек находящийся на площадке в этот вечер зарядился энергетикой наших героев и попал на крутую вечеринку. Уверен, со зрителями будет также.

Читайте также: MONATIK в прямом эфире презентует мотивационный хит года «Жизнь поет»

После выхода видеоработы останавливаться LELA не намерена. В дальнейшем певица планирует выпустить дебютный альбом, покорить аудиторию ютуба и задать новые тренды в индустрии украинской поп-музыки.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что LOBODA презентовала клип на песню «Лети». Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: Lela, певица, блогер, совместный клип, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.04.2018, 13:28
Оценка:  0
pусский
Дайте мне понюхать ейные трусы, бля! А то вонюче пёрну!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь