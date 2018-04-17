“Наша ночь”: певица LELA и блогер Андрей Мартыненко представили совместный клип

Слушайте и танцуйте под новый трек LELA и Андрея Мартыненко.

Певица LELA, более известна, как девушка с обложки Playboy, представила первый трек после двухлетнего перерыва. Ранее девушка работала в стиле trap, но решила кардинально сменить направление в музыке.

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Танцевальный сингл «Наша ночь», записанный в дуэте с известным видеоблогером Андреем Мартыненко, стал первым в новом творческом этапе певицы. LELA показала себя с другой стороны и намерена еще не раз удивить слушателей.

Певица прокомментировала:

Это новая ступень в моей музыкальной карьере. Я наконец нашла свой стиль и верю в успех нашего нового трека. Наслаждайтесь жизнью, пока вы молоды, не бойтесь быть собой, отрывайтесь на полную и танцуйте вместе с нами.

Визуализацию песни «Наша ночь» доверили Олегу Пилипенко, известному работами с Анной Седоковой, Камалией, Kishe и другими. Съемки клипа превратились в настоящую вечеринку. Вся команда погрузилась в атмосферу праздника и до утра танцевала под новый трек LELA и Андрея Мартыненко.

Режиссер клипа Олег Пилипенко поделился:

Мы показали в клипе современную молодежь, их стиль жизни. Пригласили очень фактурных ребят и передали картинку отрывной тусовки. Сегодняшнее поколение более свободолюбивое. Они берут от жизни все, не боятся быть яркими. Считаю, что у нас на 100% получилось донести идею. Каждый человек находящийся на площадке в этот вечер зарядился энергетикой наших героев и попал на крутую вечеринку. Уверен, со зрителями будет также.

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После выхода видеоработы останавливаться LELA не намерена. В дальнейшем певица планирует выпустить дебютный альбом, покорить аудиторию ютуба и задать новые тренды в индустрии украинской поп-музыки.

Посмотреть видео можно здесь: