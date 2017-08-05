Оля Полякова рассказала о первом парне и отношениях с мамой

Оля Полякова поделилась подробностями отношений со своей мамой.

Певица Оля Полякова иногда рассказывает истории из своей жизни. Ранее она говорила, что мама к ней была всегда строга.

Правда, Оля Полякова призналась, что форма общения мамы с ней была очень ей полезна. Об этом она рассказала в недавнем интервью:

Хотя в детстве мне постоянно приходилось доказывать ей, что я талантлива, что все могу... Она и поддерживала, и не поддерживала: «Да, хорошо, но…» Я обижалась, а сейчас понимаю, что, наверное, это была правильная политика: мне захотелось что-то доказать! Даже не знаю, что правильнее: поощрять ребенка или вот так провоцировать на действия.

Также Полякова отметила, что мама никогда не критиковала внешность артистки. Мама Поляковой была довольна внешними данными певицы.

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К слову, Полякова рассказала о личной жизни своей старшей дочери, которая интересуется, почему у нее нет парня. И поскольку Полякова начала первые отношения 18 лет, ей было легко объяснить, что в этом нет ничего плохого:

А у меня первая любовь случилась уже в училище и был сразу взрослый парень. Я долго развивалась. Сейчас смотрю на свою 13-летнюю Машу — она такая же. Говорит мне: «Ну почему у меня до сих пор нет парня? Даже у младшей сестры есть!» У Алисы в ее 6 лет уже есть парень!:) Я говорю: «Маша, все нормально: у твоей мамы парень тоже появился только в 18».

Напомним, что Хлое Кардашьян преждевременно родила ребенка. Хлое Кардашьян родила раньше срока из-за измены отца ребенка.