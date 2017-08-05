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Оля Полякова рассказала о первом парне и отношениях с мамой

Комментариев: 5
Оля Полякова поделилась подробностями отношений со своей мамой.
Оля Полякова рассказала о личном
Оля Полякова рассказала о личном
instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова иногда рассказывает истории из своей жизни. Ранее она говорила, что мама к ней была всегда строга.

Правда, Оля Полякова призналась, что форма общения мамы с ней была очень ей полезна. Об этом она рассказала в недавнем интервью:

Хотя в детстве мне постоянно приходилось доказывать ей, что я талантлива, что все могу... Она и поддерживала, и не поддерживала: «Да, хорошо, но…» Я обижалась, а сейчас понимаю, что, наверное, это была правильная политика: мне захотелось что-то доказать! Даже не знаю, что правильнее: поощрять ребенка или вот так провоцировать на действия.

Также Полякова отметила, что мама никогда не критиковала внешность артистки. Мама Поляковой была довольна внешними данными певицы.

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К слову, Полякова рассказала о личной жизни своей старшей дочери, которая интересуется, почему у нее нет парня. И поскольку Полякова начала первые отношения 18 лет, ей было легко объяснить, что в этом нет ничего плохого:

А у меня первая любовь случилась уже в училище и был сразу взрослый парень. Я долго развивалась. Сейчас смотрю на свою 13-летнюю Машу — она такая же. Говорит мне: «Ну почему у меня до сих пор нет парня? Даже у младшей сестры есть!» У Алисы в ее 6 лет уже есть парень!:) Я говорю: «Маша, все нормально: у твоей мамы парень тоже появился только в 18».

 

Доброе утро!) с Крещением!😘

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, что Хлое Кардашьян преждевременно родила ребенкаХлое Кардашьян родила раньше срока из-за измены отца ребенка.

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Теги: Оля Полякова, личное, мама, дети, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  17.04.2018, 13:21
Оценка:  0
pусский
бе ме, полижи мне, а я тебе за это в рот xyилой потыкаю! Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  17.04.2018, 13:07
Оценка:  0
гость
иди полижи очко у бомжа
гость  (аноним)  17.04.2018, 13:03
Оценка:  0
гость
Мокрошелки как е...баться спешат
Браток  (аноним)  17.04.2018, 13:01
Оценка:  0
Браток
Доллар падает!!! 25 грн!пацаны разводите лохов!
бе ме  (аноним)  17.04.2018, 12:58
Оценка:  0
бе ме
Она мне даст полизать своё очко после акта дефекации?
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