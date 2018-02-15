Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тайная свадьба: Гвинет Пэлтроу вышла замуж

Комментариев: 0
Гвинет Пэлтроу сыграла свадьбу с Брэдом Фэлчаком.
Гвинет Пэлтроу вышла замуж
Гвинет Пэлтроу вышла замуж
gettyimages.com

Актриса Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим возлюбленным Брэдом Фэлчаком. Они, кончено, долго скрывали новость о скорой свадьбе. Гвинет Пэлтроу только недавно показала обручальное кольцо.

Читайте также: Кончита Вурст призналась, что ВИЧ-инфицирована

СМИ же пишут, что Гвинет Пэлтроу уже сыграла свадьбу. Якобы она сыграла тайную свадьбу. Ей удалось скрыть свадьбу на 400 человек. Отметим, что среди гостей были Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Джулия Робертс, Риз Уизерспун.

 

Happy Valentine’s Day to all especially @bradfalchuk ❤️

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Все они собрались на некую “вечеринку по случаю помолвки“. Смутило прессу лишь то, что мама Гвинет Пэлтроу на эту вечеринку принесла чехол с платьем от свадебного бренда Monique Lhuillier.

Действительно ли свадьба Гвинет Пэлтроу прошла в историческом здании Театра Лос-Анджелеса? Пока неизвестно. Никто из гостей не комментирует эту новость, да и сама Гвинет Пэлтроу молчит.

Напомним, что Алена Шоптенко назвала имя будущего ребенка. Кого хореограф ждет со своим супругом? Читайте по ссылке.

Поделись:
Теги: Гвинет Пэлтроу, Брэд Фэлчак, свадьба, тайная свадьба, фото, пост, инстаграм, СМИ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь