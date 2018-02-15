Тайная свадьба: Гвинет Пэлтроу вышла замуж

Гвинет Пэлтроу сыграла свадьбу с Брэдом Фэлчаком.

Актриса Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим возлюбленным Брэдом Фэлчаком. Они, кончено, долго скрывали новость о скорой свадьбе. Гвинет Пэлтроу только недавно показала обручальное кольцо.

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СМИ же пишут, что Гвинет Пэлтроу уже сыграла свадьбу. Якобы она сыграла тайную свадьбу. Ей удалось скрыть свадьбу на 400 человек. Отметим, что среди гостей были Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Джулия Робертс, Риз Уизерспун.

Все они собрались на некую “вечеринку по случаю помолвки“. Смутило прессу лишь то, что мама Гвинет Пэлтроу на эту вечеринку принесла чехол с платьем от свадебного бренда Monique Lhuillier.

Действительно ли свадьба Гвинет Пэлтроу прошла в историческом здании Театра Лос-Анджелеса? Пока неизвестно. Никто из гостей не комментирует эту новость, да и сама Гвинет Пэлтроу молчит.

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