Ирония судьбы: Арсен Мирзоян врезался в ситилайт со своим изображением

Известная ведущая случайно засняла ДТП с участием украинского певца Арсена Мирзояна.

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян попал в ДТП. Артист врезался в ситилайт со своим же изображением.

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Видео, на котором запечатлено ДТП, случайно сняла украинская ведущая Мила Еремеева и опубликовала на своей странице в Facebook. Как можно увидеть, Арсен Мирзоян не пострадал и нормально передвигался после аварии:

Отметим, Арсен Мирзоян пока не прокомментировал данное происшествие.

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