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Ирония судьбы: Арсен Мирзоян врезался в ситилайт со своим изображением

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Известная ведущая случайно засняла ДТП с участием украинского певца Арсена Мирзояна.
Арсен Мирзонян попал в ДТП
Арсен Мирзонян попал в ДТП
instagram.com/arsen_mirzoian

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян попал в ДТП. Артист врезался в ситилайт со своим же изображением.

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Видео, на котором запечатлено ДТП, случайно сняла украинская ведущая Мила Еремеева и опубликовала на своей странице в Facebook. Как можно увидеть, Арсен Мирзоян не пострадал и нормально передвигался после аварии:

Отметим, Арсен Мирзоян пока не прокомментировал данное происшествие.

Напомним, Алена Шоптенко сообщила пол будущего ребенка. Кого ждет хореограф – мальчика, девочку или двойню – узнайте по ссылке.

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Теги: арсен мирзоян, ДТП, ситилайты, видео, пост, фейсбук
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Источник: ivona bigmir)net

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