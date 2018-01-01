MONATIK та NK|Настя Каменських готують унікальні номери на національній музичній премії “Золота жар-птиця”

19 травня на церемонії “Золота жар-птиця” відзначатимуть досягнення в музичній індустрії України. Переможців обиратимуть у 12 номінаціях, зокрема “співак року”, “співачка року”, “хіт року”, “прорив року” та інші.

Окрім визначення переможців у номінаціях, організатори премії “Золота жар-птиця” обіцяють влаштувати неймовірне та яскраве шоу. До заявлених раніше артистів долучились титани українського шоу-бізу - MONATIK та NKІНастя Каменських.

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Володар різноманітних музичних премій та головний танцювальний хітмейкер - MONATIK готує спеціальний номер для премії “Золота жар-птиця”. А також співак не приховує емоцій стосовно відродження легендарної премії.

MONATIK говорить:

Відродження такої легендарної премії, як «Золота жар-птиця» - це дуже важлива місія. Дякую “Таврійським іграм” та телеканалу М2 за те, що поставили таку прекрасну мету і реалізували її. Виступати на сцені - це величезна відповідальність, а виступати на сцені поруч з легендарними особистостями музичної індустрії України - це ще більша відповідальність. Величезна подяка за надану можливість.

Чарівна та неперевершена NK|Настя Каменських має у своєму архіві багато музичних нагород та безліч успішних виступів на різноманітних церемоніях. Кожного разу артистка ретельно готується до своїх виступів. Спеціально для премії “Золота жар-птиця” співачка готує особливий україномовний номер.

NK|Настя Каменських коментує:

Відродження премії «Золота жар-птиця» - справді важлива подія для музичної індустрії. Приємно усвідомлювати, що музична культура розвивається, індустрія рухається вперед. Я з великим задоволенням підтримаю премію та виконаю свою нову україномовну пісню «Тримай».

NK|Настя Каменських фото пресс-служба

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Усі артисти, які виступлять на церемонії “Золота жар-птиця” - Alyosha, TAYANNA, NK|Настя Каменських, Христина Соловiй, MONATIK, Олександр Пономарьов, «СКАЙ», «Без обмежень», TamerlanAlena, КADNAY, «Время и Стекло», Mozgi, Michelle Andrade, Ірина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay, Наталка Карпа — готують ексклюзивні шоу. До їхньої підготовки залучені найбільш відомі професіонали в сфері організації шоу такого масштабу - режисери і художники-постановники, фахівці зі світлового, звукового супроводу. Конструкція і дизайн сцени, які поки тримаються в секреті, також обіцяють здивувати.

19 травня, 18:00, Національний палац мистецтв “Україна”.

Станьте частиною зіркового шоу!

Нагадаємо також, що раніше ми публікували матеріал про те, що Настя Каменських погодилась дублювати мультфільм. Подробиці за посиланням.