Настя Каменских согласилась озвучить мультик

Певица Настя Каменских не первый раз занимается озвучиванием.

Семейная анимация от творцов «Шрека» стартует в украинском прокате с 3 мая. Главная героиня мультфильма заговорит знакомым каждому украинцу голосом.

Татко Гусак афиша пресс-служба

«Татко Гусак» расскажет историю про двух утят, Чи и Чао, которых судьба сводит с гордым гусем Пенгом. Вместе они отправляются в интересное, но опасное путешествие, в котором найдут самое главное – семью и самих себя.

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Главная героиня анимации, отважная и добрая уточка Чи, заговорит голосом невероятной Насти Каменских. Это уже не первый опыт дубляжа для певицы. Но в этот раз перед Настей стояла непростая задача, ведь ее героиня – уточка, которой всего 14 дней. Так ей что пришлось хорошенько поработать, подключить и предыдущий опыт, и актерское мастерство:

﻿Мне было очень приятно озвучить уточку Чи. Несмотря на то, что она такая маленькая, Чи очень смелая, отважная и готова прийти на помощь. К тому же, моя героиня очень любознательна, так что на протяжении всего фильма находит приключения на свой клюв. Благодаря этому процесс дубляжа принес немало позитивных эмоций. Обязательно рекомендую к просмотру всей семьей!

Услышать, как милая уточка говорит голосом Насти Каменских, можно будет на больших экранах Украины с 3 мая. А пока можно посмотреть трейлер:

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