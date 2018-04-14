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Григорий Решетник поделился архивным фото с медового месяца

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Ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник женился 8 лет назад.
Григорий Решетник показал архивные фото
Григорий Решетник показал архивные фото
instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник недавно показал своим подписчикам младшего сына, которому летом исполнится год.

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Григорий Решетник вообще достаточно часто делится снимками со своей семьей. И вот он недавно опубликовал архивное фото с медового месяца.

На фото в Instagram видно, что Григорий Решетник со своей супругой Кристиной провели медовый месяц в Париже.

Отметим, Григорий Решетник воспитывают двоих сыновей. А свою свадьбу они сыграли 8 лет назад.

Напомним, что Алена Шоптенко показала свой дом. Алена Шоптенко рассказала, когда ей удалось купить собственную квартиру.

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Теги: Григорий Решетник, ведущий Холостяк, медовый месяц, архивное фото, фото, семья
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Источник: ivona bigmir)net

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