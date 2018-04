Florence + The Machine впервые за два года выпустили новую песню

Смотрите клип «Sky Full of Song» на сайте Ivona.

Последний полноформатный альбом группы Florence + The Machine под названием «How Big How Blue How Beautiful» вышел еще в 2015 году и с тех пор мир практически не слышал новинок от коллектива Флоренс. Пока накануне музыканты не представили сингл и клип «Sky Full of Song».

Читай также: Премьера клипа Pianoбой: Дмитрий Шуров презентовал «Все що тебе не вбиває»

Это первый музыкальный релиз группы с момента выхода трека «Wish That You Were Here» в 2016 году, а также саундтреков к серии видеоигр Final Fantasy XV.

Главной героиней клипа, снятого испанским режиссером ЭйДжи Рохасом, стала сама Уэлш, которая большую часть времени поет, лежа на полу или сидя на коленях.

Смотрите клип «Sky Full of Song» Florence + The Machine прямо сейчас:

Напомним, что ранее Настя Каменских представила украиноязычную песню «Тримай». Послушать новинку можно здесь.