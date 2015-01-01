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Florence + The Machine впервые за два года выпустили новую песню

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Смотрите клип «Sky Full of Song» на сайте Ivona.
Florence Welch
Florence Welch
Tom Beard

Последний полноформатный альбом группы Florence + The Machine под названием «How Big How Blue How Beautiful» вышел еще в 2015 году и с тех пор мир практически не слышал новинок от коллектива Флоренс. Пока накануне музыканты не представили сингл и клип «Sky Full of Song». 

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Это первый музыкальный релиз группы с момента выхода трека «Wish That You Were Here» в 2016 году, а также саундтреков к серии видеоигр Final Fantasy XV. 

Главной героиней клипа, снятого испанским режиссером ЭйДжи Рохасом, стала сама Уэлш, которая большую часть времени поет, лежа на полу или сидя на коленях. 

Смотрите клип «Sky Full of Song» Florence + The Machine прямо сейчас: 

Напомним, что ранее Настя Каменских представила украиноязычную песню «Тримай». Послушать новинку можно здесь.

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Теги: музыка, шоубиз, Florence + The Machine
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